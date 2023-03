Letzte Chance im eShop: Kauf von Spiele für Wii U & 3DS nur noch heute

Nintendo hatte im Februar das Ende verkündet, jetzt ist der Stichtag da: Nur noch bis heute Nacht wird es möglich sein, im eShop Titel für Wii U und 3DS zu kaufen - damit werden einige nur digital erhältliche Spiele nicht mehr verfügbar sein. Downloads bleiben aber möglich.

Nintendos eShop für Wii U und 3DS schließt heute Nacht

Viele Titel sind erst mal weg

Nintendos selbst hatte Anfang des Jahres vom "natürlichen Lebenszyklus einer jeden Produktlinie" gesprochen , jetzt ist die Schonfrist zu Ende. Nintendo wird die eShops für Wii U und 3DS heute (27. März) um 2 Uhr nachts deutscher Zeit endgültig schließen. Danach wird es nicht mehr möglich sein, digitale Inhalte für die beiden Konsolen im offiziellen Shop von Nintendo zu erwerben. Wichtig: physische Kopien der Spiele sind von dem Schritt natürlich nicht betroffen.Und: für alle, die bisher Spiele über die eShops erworben haben, bleibt die Möglichkeit zum erneuten Download von Spielen und DLCs weiterhin bestehen. Hier spricht Nintendo bisher nur davon, dass dies "in absehbarer Zukunft" so bleiben wird. Zu guter Letzt wird auch das ungenutzte Guthaben, über das Kunden eventuell noch im eShop für Nintendo 3DS oder Wii U verfügen, weiter nutzbar sein - allerdings nur noch für den Kauf von digitalen Inhalten für die Nintendo Switch . Dafür kann die Nintendo Network ID mit dem Nintendo-Konto verknüpft werden. Die Möglichkeit, Geldbörsen zu verknüpfen, gibt es bis März 2024 .Wie VGC schreibt, sind aktuell offiziell 840 Titel im eShop der Wii U zu finden. Rechnet man die Download-Versionen von Retail-Spielen und Virtual Console-Titel heraus, verbleiben etwa 450 rein digitale Titel in Europa. Wegen der deutlich breiteren Spielesammlung des 3DS Shops, fallen die Zahlen hier größer aus. Von offiziell 1070 Titeln verbleiben 600, die nur als Download erhältlich waren.Bei einer genauen Analyse fällt schnell auf, dass es sich bei den meisten der Titel um kleine Indie-Spiele handelt, die wohl nie in großer Stückzahl verkauft wurden. Man darf gespannt sein, ob Nintendo die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar macht. Nach heute Nacht sind diesem aber erst einmal nicht mehr auf legalem Weg erhältlich, wenn sie nicht zuvor erworben wurden.