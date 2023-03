Nur bis 9 Uhr: Nintendo Switch OLED + Spiel bei Media Markt reduziert

Das Nintendo Switch OLED-Modell ist zusammen mit dem Spiel Monster Hunter Stories 2 bei Media Markt zum Preis von nur 340 Euro erhältlich. Dabei bietet sich das Bundle der Hybrid-Konsole für Neueinsteiger und alle diejenigen an, die auf das OLED-Display upgraden wollen.

Nintendo Switch OLED + Spiel Jetzt für 340 Euro bei Media Markt

Media Markt Angebote: Details zum Nintendo Switch OLED-Modell

Nintendo Switch OLED + Spiel Jetzt für 340 Euro bei Media Markt

Mario Kart 8 Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe

Erneut wird das OLED-Modell der Nintendo Switch im Bundle zu einem vergleichsweise günstigen Preis bei Media Markt verkauft. In der klassischen Schwarz-Weiß-Farbvariante wird die jüngste Revision der Spielekonsole für 340 Euro inklusive dem Spiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin versandkostenfrei nach Hause geliefert. Das Angebot gilt nur noch bis 9 Uhr.Das Nintendo Switch OLED-Modell verfügt über alle Vorteile der klassischen Switch-Konsole. Sie verbindet die Welten eines Handhelds mit der einer stationären Konsole. Im mobilen Betrieb unterscheidet sie sich mit einem größeren und dank OLED-Technik vor allem farbintensiven sowie kontraststarken Display von der Nintendo Switch und der Lite-Version.Die Auflösung bleibt mit 1280 x 720 Pixeln die gleiche. Dafür wurde allerdings der interne Speicher von 32 GB auf 64 GB erhöht. Somit bleibt auch ohne Speicherkarte genug Platz für Spiele und Apps. Optional könnt ihr den Speicher mit einer MicroSD-Karte erweitern, etwa der SanDisk 256 GB für 28 Euro im speziellen Switch-Design.Unterwegs gibt Nintendo die Akkulaufzeit des Switch OLED-Modells mit 4,5 bis neun Stunden an. Das Gewicht liegt bei annehmbaren 320 Gramm (420 Gramm mit Joy-Cons). Leicht aufgebohrt wurde zudem die Nintendo Switch-Station, die den Handheld in eine Spielekonsole "verwandelt".Per HDMI wird das Dock mit dem Fernseher verbunden und ein LAN-Anschluss ist nun ebenfalls mit an Bord. Adapter müsst ihr euch hierfür also nicht anschaffen. Das Nintendo Switch OLED-Modell ist zudem kompatibel zu sämtlicher Switch-Software inkl. den NES-, SNES-, N64- und Game Boy-Klassikern.Ein tolles Angebot von Media Markt, um mit Mario, Luigi, Zelda, Link, Yoshi und den Pokémon in das Nintendo-Universum einzutauchen.