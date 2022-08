Kampf der Streaming-Dienste: Disney+ ist in Deutschland der Underdog

Was vor 25 Jahren als Videoverleih begann ist heute der erfolgreichste kommerzielle Streamingdienst der Welt. Doch in zwei von drei DACH-Ländern hat eine andere Plattform die Nase vorn. Wie das Ergebnis einer Umfrage im Rahmen des Statista Global Consumer Surveys zeigt, ist Amazon Prime Video der Primus in Österreich und Deutschland - allerdings nur mit knappem Vorsprung. An dieser Stelle muss jedoch gesagt sein, dass Amazon-Prime-Mitglieder auch Prime Video nutzen können, es also nicht immer eine bewusste Entscheidung für den Streamingdienst ist, sondern dieser vielmehr ein Extra ist.In der Schweiz spielt der Streamingdienst von Amazon hingegen eine untergeordnete Rolle. Nur rund 28 Prozent aller Befragten in der Schweiz haben angegeben, in den letzten 12 Monaten Prime Video genutzt zu haben. Damit wird Amazons Streamingdienst bei den Eidgenossen sogar weniger genutzt als die jüngste der drei Plattformen Disney+ Für ein Disney+-Abonnement haben in den zwölf Monaten vor der Umfrage indes 39 Prozent der Befragten in Deutschland, 33 Prozent in Österreich und 35 Prozent in der Schweiz gezahlt. Rund zwei Jahre nach der Einführung von Disney+ im DACH-Raum, kann sich Disneys Videostreamingdienst noch immer nicht mit den Platzhirschen Netflix und Amazon Prime Video messen. Der Anteil der Nutzer ist allerdings gegenüber der Vorjahres-Umfrage in allen Ländern gestiegen.