Zweites Leben für Second Life: 20 Jahre später kommt die offizielle App

Second Life soll ein zweites Leben eingehaucht werden. 20 Jahre nach dem Launch der virtuellen Welt auf dem Desktop wollen die Entwickler erstmals den Sprung auf eine neue Plattform wagen: Smartphones. Jetzt gibt es erste Bilder aus der App und einen Termin für die Beta.

Die Kultwelt Second Life zeigt sich in App-Version

Zusammenfassung Second Life soll auf Smartphones kommen: Beta-Version für iOS & Android bald.

Technisch auf Unity aufgebaut, Cross-Progression für bestehende Community.

Seit Start vor 20 Jahren 36 Mio. Registrierungen, aber sinkende Nutzerzahlen.

Entwickler hofft auf mehr Stabilität durch vollwertige App & neue Nutzer.

Video liefert Eindruck & Infos zu Funktionen der App.

Entwickler schaffte bereits Grundlagen für reibungsloses Funktionieren.

Vom digitalen Casino über dubiose virtuelle Immobiliengeschäfte bis hin zur Porno-Insel: Die Geschichte von Second Life hat unzählige kuriose und spannende Kapitel. Die Plattform ist für viele wohl schon lange in Vergessenheit geraten, 20 Jahre nach dem Start auf dem Desktop kann Entwickler Linden Lab mit einer treuen Community aber immer noch Millionen umsetzen. Was könnte zu einer erneuten Verbreitung beitragen? Die Entwickler hoffen, dass eine Second-Life-App die Antwort ist.Im Webforum der virtuellen Welt hatte sich vor nicht allzu langer Zeit ein Community-Manager des Second-Life-Entwicklers mit einer entsprechenden Ankündigung zu Wort gemeldet. Einen ersten Eindruck der Bemühungen liefert man außerdem in einem Video, das auch auf die geplanten Funktionen näher eingeht. Schon früher hatte man sich wiederholt an der Entwicklung eines mobilen Viewers für das Spiel versucht, jetzt will man es mit einer festen Roadmap aber wirklich zum Release schaffen. Der erste wichtige Termin, den man nennt: Noch in diesem Jahr soll eine Beta-Version der App für iOS und Android erscheinen.Vor der Ankündigung habe man die Grundlagen geschaffen, dass die Anwendung über beide Plattformen hinweg reibungslos funktioniert. Technisch wird die Second-Life-App dafür auf Unity aufgebaut. Der Einsatz der Engine habe "den Weg dafür geebnet, dass die Bewohner die virtuelle Welt über mehrere Mobiltelefon- und Tablet-Plattformen hinweg erkunden können". Doch damit nicht genug: Linden Lab will laut Gamedeveloper auch "Cross-Progression" umsetzen, also die Synchronisation über alle Plattformen hinweg - ein wichtiger Faktor für die bestehende Community, die teilweise sehr viel in die Desktopversion investiert hat.Seit dem Start vor 2 Jahrzehnten haben sich rund 36 Millionen Menschen bei Second Life registriert, die Zahl der aktiven Nutzer war in den letzten Jahren aber stark abgesunken. Schafft es Linden Lab, für seine treue Community eine vollwertige App zu entwickeln, wäre das sicher ein wichtiger Schritt für die weitere Stabilität der Plattform. Ob man mit einer App viele neue Nutzer locken kann, muss sich noch zeigen.