PS4 und PS5: Sony zeigt, welche Spiele-Highlights uns 2023 erwarten

Nicht nur für die PlayStation 5 erscheinen in diesem Jahr reichlich neue Spiele, auch all jene, die eine PlayStation 4 ihr Eigen nennen, dürfen sich über viele Neuveröffentlichungen freuen. Ein paar der Highlights stellt Sony jetzt in einem neuen Trailer vor.Zu sehen gibt es in dem etwas mehr als zwei Minuten langen Video natürlich auch solche Games, die exklusiv für mindestens eine der Sony-Konsolen erscheinen, die meisten werden aber auch ihren Weg auf den PC oder eine Konsole von Microsoft finden. In der Übersicht mit dabei sind etwa die PS5-only-Spiele Final Fantasy 16 und Spider-Man 2, mit denen wir im Sommer respektive Herbst rechnen können.Im Trailer sind aber noch viele weitere Spiele versammelt, und zwar Horizon Forbidden West: Burning Shores, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4, Forspoken, Suicide Squad: Kill the Justice League, Dead Space, Stellar Blade, Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor, Alone in the Dark, Firewall Ultra, Horizon Call of the Mountain, Pacific Drive, Lord of the Fallen, Destiny 2: Lightfall, Eternights, Tchia, Season: A Letter to the Future, Synduality, Hogwarts Legacy sowie Wild Hearts.