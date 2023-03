Nur heute: Huawei-Laptop mit Core i7 bei Media Markt für 777 Euro

Media Markt verkauft heute das Huawei MateBook 14 im Angebot des Tages für nur noch 777 Euro. Das 14-Zoll-Notebook mit 2K-Auflösung, Intel Core i7 und 512 GB SSD ist somit zum Bestpreis zu haben. Ein toller Deal für alle, die ein Office-Notebook mit viel Leistung benötigen.

Huawei MateBook 14 Jetzt für 777 Euro bei Media Markt

Zuletzt wurde das Huawei MateBook 14 zum Black Friday so günstig angeboten, was das Tagesangebot von Media Markt noch interessanter macht. Pluspunkt: Ausgeliefert wird (noch) mit Windows 10, ein Gratis-Upgrade auf Windows 11 ist aber möglich - falls gewünscht.Das Huawei MateBook 14 ist ein leistungsstarkes Notebook mit einem hochwertigen 14-Zoll-Bildschirm. Das QXGA-IPS-Display hat eine Auflösung von 2.160 x 1.440 Pixeln und eine Helligkeit von 300 cd/m². Das Bildschirmverhältnis von 3:2 und der hohe Kontrast von 1500:1 sorgen für eine solide Bildqualität. Angetrieben wird das Notebook von einem Intel Core i7-1165G7 Prozessor, der mit bis zu 4,7 GHz takten kann. Unterstützt wird die CPU von 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von 3.200 MHz.Als Grafikkarte kommt die Intel Iris Xe Graphics zum Einsatz und als Speicher ist eine 512 GB SSD verbaut. Das Huawei MateBook 14 bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, einschließlich eines USB Typ-C-Anschlusses, zweier USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, HDMI und einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Das Notebook ist mit WLAN-ax (Wi-Fi 6) und Bluetooth 5.1 ausgestattet. Mit einer Akkukapazität von 56 Wh bietet das Notebook eine Video-Wiedergabe von bis zu 11 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Metall und ist in der Farbe Space Gray erhältlich.