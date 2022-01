FritzOS 7.02: AVM startet Fragattack-Sicherheits-Patch für Mini-Router

AVMs Mini-Router, die FritzBox 4020 , bekommt ab sofort eine weiteres Update. Es handelt sich bei Fritz OS 7.02 um eine Wartungs-Aktualisierung mit sicherheitsrelevanten Änderungen - daher wird das Update allen Besitzern der 4020 dringend empfohlen.

Um diese Schwachstelle geht es

Update-Funktion oder FTP

FritzOS 7.02 für FritzBox 4020 Internet: Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

WLAN: Behoben - Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Die FritzBox 4020 gehört seit ihrer Vorstellung vor fast sechs Jahren zu den kleinsten erhältlichen Routern - sie ist deutlich kleiner als ihre FritzBox-Kollegen. Nun bekommt der günstige und beliebte Router noch einmal ein neues Software-Update. AVM geht dabei nun für den Router wie für viele andere Modelle in den letzten Wochen das sogenannte Fragattack-Problem an. Alle Änderungen findet ihr am Ende des Beitrags in der Auflistung der Release-Notes für die Fritzbox 4020.FragAttack geht auf einen Designfehler in welt­weiten WLAN-Standards bis ins Jahr 1997 zurück. Die Abkürzung steht für Fragmentation and Aggregation Attack, einem Angriffsszenario, das seit Anfang des Jahres bekannt ist. Betroffen sind alle WLAN-fähigen Geräte, vom Router bis zum Smartphone. Dieser Designfehler ist aber schwer auszunutzen - dringender Bedarf, schnelle Updates zur Verfügung zu stellen, war daher laut Sicherheitsforschern nicht gegeben. AVM patcht nun diese Schwachstelle nach und nach für Router, Repeater und Co. und merzt dabei die Programmierfehler mit aus. Das Update wird daher allen Nutzern empfohlen.Aktualisieren kann man seine FritzBox einfach per Online-Update-Funktion. Dazu wählt man im Assistenten "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren" aus. Alternativ steht die Update-Datei auf ftp.avm.de bereit. Das Image enthält das aktuelle FritzOS 7.02 und ist nur für die FritzBox 4020 gedacht. Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.