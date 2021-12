Sicherheitsupdate für FritzBox 7390, Verbesserung für weiteren Router

AVM hat jetzt für weitere Geräte neue Aktualisierungen mit Verbesserungen und Fehlerbehebungen veröffentlicht. Mit dabei ist auch die FritzBox 7390 - der Oldie bekommt damit ein weiteres Update. Zudem startet AVM ein Update für die FritzBox 5530 Fiber.

Online-Update starten

FritzOS 6.87 für FritzBox 7390 Internet: Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

WLAN: Behoben - Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

FritzOS 7.29 für FritzBox 5530 Fiber Fiber: Verbesserung - Interoperabilität für bestimmte Gegenstellen automatisiert

Internet: Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung - Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Verbesserung - Internetzugangsprofile ergänzt

Telefonie: Behoben - Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6

Verbesserung - Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Verbesserung - Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

Verbesserung - Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

System: Verbesserung - Stabilität angehoben

Behoben - Onlinemonitor integriert

Die Updates werden grundsätzlich allen Nutzern empfohlen, da AVM mit der Software-Aktualisierung auch neue Sicherheitsupdates veröffentlicht und Schwachstellen schließt. Bei der Version 6.87 für die FritzBox 7390 handelt es sich um ein Wartungsudpate, das auch den wichtigen FragAttacks-Patch beinhaltet, der die Sicherheitslücke bei der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete behebt. Inhaltlich geht es ansonsten bei den Updates vor allem um Verbesserungen und weitere Fehlerbehebungen. Für die Fiber-FritzBox 5530 gibt es dazu noch weitere Änderungen (mehr dazu am Ende dieses Beitrags).Besitzern der beiden Modelle wird das Update dringend empfohlen. Informationen zu sicherheitsrelevanten Änderungen gibt es aktuell nicht. AVM schreibt aber, dass sie grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisieren und daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchgeführt werden sollten. Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen.Die Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Wir haben die Relase-Notes mit den Änderungen für die beiden adressierten Router für euch rausgesucht. Es gibt viele Änderungen und Bugfixes.