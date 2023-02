Astronomen haben vielleicht die Quelle der Dunklen Energie gefunden

Seit Jahrzehnten rätseln die Kosmologen, worum es sich bei der mysteriösen Dunklen Energie handeln könnte, durch die die Expansion des Universums vorangetrieben wird. Die Lösung könnte sich nun in supermassereichen Schwarzen Löchern finden lassen.

Zu schnelles Wachstum

Zusammenfassung Unbekannte Dunkle Energie treibt Expansion des Universums an.

Supermassereiche Schwarze Löcher könnten als Quelle infrage kommen.

Ergebnis könnte Kosmologie revolutionieren.

Schwarze Löcher wachsen im Gleichschritt mit dem Universum.

Ergebnis könnte Antwort auf bedeutende Frage der Kosmologie sein.

Dunkle Energie macht 68 % des Universums aus.

Die gigantischen Schwarzen Löcher, die sich in den Zentren der meisten großen Galaxien finden lassen, kommen als Quelle der Dunklen Energie infrage. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler durch den Vergleich supermassereicher Schwarzer Löcher über neun Milliarden Jahre kosmischer Geschichte. Die Erkenntnisse wurden in zwei Papers im Astrophysical Journal und in den Astrophysical Journal Letters publiziert."Wenn die Theorie stimmt, wird dies die gesamte Kosmologie revolutionieren, denn endlich haben wir eine Lösung für den Ursprung der dunklen Energie, die Kosmologen und theoretische Physiker seit mehr als 20 Jahren vor ein Rätsel stellt", sagte Mitautor Chris Pearson, Astrophysiker am Rutherford Appleton Laboratory (RAL) in Großbritannien.Erst vor vergleichsweise kurzer Zeit entdeckten die Astronomen, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Dies war überraschend, da man davon ausging, dass die Schwerkraft aus eigener Kraft den Kosmos in einem als Big Crunch bekannten Ereignis langsam zusammenpressen würde. Um diese Diskrepanz zu erklären, schlugen die Wissenschaftler vor, dass es etwas geben muss, das stark genug ist, um der Schwerkraft entgegenzuwirken und das alles im Universum weiter auseinandertreibt. Sie nannten dieses Etwas Dunkle Energie. Und dabei handelt es sich nicht um eine Kleinigkeit, sondern um Energie, die rund 68 Prozent des gesamten Universums ausmacht.Jetzt haben neue Studien offenbar einen Hinweis darauf gefunden, wie das verborgene Phänomen funktioniert. Zwei Forscher-Teams verglichen die Massen der schwarzen Löcher in den Zentren zweier Gruppen von Galaxien. Eine Gruppe war jung und weit entfernt, mit Licht, das uns neun Milliarden Jahre in der Vergangenheit erreicht hat, während eine nähere und ältere Gruppe nur einige Millionen Lichtjahre entfernt liegt. Die Astronomen fanden heraus, dass die näher gelegenen Schwarzen Löcher sieben- bis zwanzigmal größer geworden waren als jene in der Vergleichsgruppe. Das entspricht einem enormen Wachstum, das sich nicht einfach dadurch erklären lässt, dass Schwarze Löcher Sterne verschlingen oder miteinander kollidieren und sich miteinander verbinden.Stattdessen vermuten die Forscher, dass die schwarzen Löcher im Gleichschritt mit dem Universum wachsen. "Dies ist ein wirklich überraschendes Ergebnis. Wir haben uns zunächst damit beschäftigt, wie Schwarze Löcher mit der Zeit wachsen, und haben vielleicht die Antwort auf eines der größten Probleme der Kosmologie gefunden", so Mitautor Dave Clements, Astrophysiker am Imperial College London.