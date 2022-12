Ärger nach iOS 16.2-Update: HomeKit-Setups unbrauchbar

Einige Apple HomeKit-Nutzer berichten nach den jüngst gestarteten Updates, dass sie erhebliche Probleme mit ihrem Netzwerk haben. Die eingerichteten Set-ups lassen sich teils nicht mehr nutzen und müssen von Neuem aufgebaut werden. Apple schweigt bisher dazu.

Geräte stecken im "Aktualisierungsmodus" fest

Geräte neu hinzufügen

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins AppleInsider hervor. Auch dort ist man von dem Problem betroffen.Apple hatte mitgeteilt, dass die zugrunde liegende Architektur von HomeKit in iOS 16.2 neu aufgebaut wurde, was sich unter anderem in einer verbesserten Leistung niederschlagen soll. Apple HomeKit-Nutzer können also mit iOS 16.2 von den Verbesserungen profitieren - aber für einige war es alles andere als ein reibungsloser Wechsel. Wichtig ist, dass alle Geräte im Netzwerk zuvor auf dem neuesten Software-Stand sind. Neben iOS 16.2, iPadOS 16.2 , macOS Ventura 13.1, watchOS 9.2 hatte Apple noch tvOS 16.2 veröffentlicht.Es kann vorkommen, dass die Geräte nach Abschluss des Upgrades in einem "Aktualisierungsmodus" stecken bleiben. Dieser Status sollte sich nach kurzer Zeit von selbst auflösen, sodass alles wie zuvor funktioniert. Zumindest besagen das die bisher verfügbaren Berichte von Nutzern.Bei anderen brachte aber auch langes Warten nichts, einige im HomeKit-Netzwerk eingebundene Geräte ließen sich nicht mehr steuern. Dann hilft es nur noch, die betroffenen Geräte zu entfernen und neu hinzuzufügen. Das ist ein langwieriger Prozess, wenn man viele Smarthome-Geräte nutzt. Was diese Verbindungsprobleme auslöst, ist bisher nicht bekannt. Der Fehler tritt aber nach den ersten Tests auch mit der vor Kurzem gestarteten iOS 16.3-Beta auf