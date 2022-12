WhatsApp stellt ab 31. Dezember den Support für über 40 Geräte ein

Es ist mal wieder so weit: In regelmäßigen Abständen streichen die Entwickler von WhatsApp alte Smartphone-Modelle von der Liste der unterstützten Geräte. Am 31. Dezember 2022 steht das Ende für über 40 weitere Geräte an.

Mit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Buckel in WhatsApp-Rente

Von iPhone 5 bis Galaxy S2

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Ascend D1

Ascend D2

Huawei Ascend G740

Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

Optimus F3Q

LG Optimus F5

Optimus F6

LG Optimus F7

Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

Optimus L4 II Dual

Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

Optimus L5 II

Optimus L7

LG Optimus L7 II

Optimus L7 II Dual

Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Galaxy Core

Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Die neuesten Geräte, immer neue Funktionen: Bei dem Tempo, in dem die Techwelt voranschreitet, könnte man vergessen, dass es auch Nutzer gibt, die ihre Smartphones für viele Jahre nutzen. Eigeninitiative und Custom-ROMs machen auch alte Geräte nach dem Ende des Supports lauffähig, manchmal muss man aber mit fortschreitendem Alter auf gewisse Dienste verzichten. Genau so passiert das jetzt mit über 40 Modellen (vollständige Liste im Anhang), die Ende dieses Jahrs den Zugriff auf WhatsApp verlieren.Wie der WhatsApp Mutterkonzern Meta betont, können die betroffenen Geräte aufgrund allzu veralteter Firmware nicht mehr reibungslos alle Funktionen unterstützen, die für den Betrieb des Messengers nötig sind - eine verständliche Aussage, schließlich umfasst die Liste Smartphones von Apple, Samsung, Huawei, Wiko, Archos und LG, die teilweise vor über einem Jahrzehnt veröffentlicht wurden. Leider liegen keine Angaben vor, auf wie vielen dieser alten Geräte WhatsApp noch genutzt wird.Am einfachsten ist die Liste der WhatsApp-Rentner für iPhone-Besitzer zu überschauen. Hier werden nach dem 31. Dezember die Modelle iPhone 5 und iPhone 5c nicht mehr unterstützt. In Bezug auf Samsung sind die Modelle Galaxy S2 und Galaxy S3 Mini wohl am bekanntesten, aber auch obskure Modelle wie das Galaxy Core, Trend 2, Trend Light oder Xcover 2 finden Erwähnung.Will man WhatsApp auf den Geräten nach dem Stichtag weiter nutzen, bleibt zumindest bei Android der Weg über die Installation einer Custom-ROM. Allerdings dürfte auch hier die Suche nach aktuellen Versionen wegen des Alters der Geräte nicht immer leicht fallen. Außerdem: Offiziell werden Custom-ROMs von WhatsApp nicht unterstützt.