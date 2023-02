Apex Legends Mobile: EA holzt Spiel des Jahres weg und schließt Studio

Electronic Arts (EA) wird seine eigentlich recht angesehenen Spiele Apex Legends Mobile und Battlefield Mobile einstellen. Im Zuge dessen schließt das Unternehmen auch gleich das Spielestudio Industrial Toys, das für die Entwicklung zuständig war.

Eines der besseren Spiele

Apex Legends Mobile kam erst letztes Jahr auf den Markt und brachte das beliebte Shooter-Spiel Apex Legends von Respawn Entertainment auf mobile Geräte. Es wurde direkt sowohl auf Apples Plattform als auch im Google Play-Store zum Spiel des Jahres 2022 gekürt. Wie EA mitteilte, wird der Titel nun aber binnen 90 Tagen eingestellt. Battlefield Mobile befand sich noch im Soft-Launch, wird aber das gleiche Schicksal teilen.In einem Blogbeitrag nannte Respawn Entertainment die nachlassende Qualität der Updates von Apex Legends Mobile als Grund für die Einstellung des Titels. "Bei Respawn ist es unser Ziel, den Nutzern Spiele zu bieten, die durchweg hervorragend sind. Nach einem starken Start hat die Inhalts-Pipeline für Apex Legends Mobile begonnen, diese Messlatte in Bezug auf Qualität, Quantität und Release-Rhytmus zu unterschreiten", hieß es. "Obwohl wir enttäuscht sind, sind wir stolz auf das Spiel, das wir auf den Markt gebracht haben, sind dankbar für die Unterstützung der Apex Legends-Community und sind zuversichtlich, dass dies die richtige Entscheidung für die Spieler ist."Die Entscheidung wird sich wahrscheinlich auch auf einige andere Studios und Unternehmen auswirken. Denn auch Tencent und Lightspeed arbeiteten beispielsweise an Apex Legends Mobile mit und müssen nun mit den Folgen der Entscheidung leben. Warum im Zuge dessen auch gleich Battlefield Mobile und das gesamte Studio abgewickelt werden, ist nicht ganz klar, gleiches gilt für die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze.Apex Legends Mobile brachte es auf 47 Millionen Downloads und 55 Millionen Dollar Umsatz. Nur vier andere EA-Spiele haben die Einnahmen des Titels in letzter Zeit übertroffen. Und zumindest von außen betrachtet, scheint es, als hätte Industrial Toys problematische Entwicklungen durchaus in den Griff bekommen können. Denn immerhin handelt es sich um ein altgedientes Mobile-Game-Studio, das auch schon ambitionierte Shooter wie Midnight Star entwickelt hat.