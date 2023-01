Gaming-Notebooks mit Nvidia Geforce RTX im Angebot

Wer mobil bleiben und trotzdem anspruchsvolle Spiele spielen will, ist mit einem Gaming-Notebook bestens versorgt. Media Markt bietet tolle Asus und Acer-Laptops mit Nvidia GeForce RTX zu günstigen Preisen an

Gaming-Laptops mit Geforce RTX Grafikkarten: Nvidia DLSS für unterwegs

Schnäppchen: Leistungsfähige Gaming-Laptops mit Nvidia RTX bei Media Markt

Mobiles Gaming mit Nvidia Geforce RTX 3000-Grafikkarten

Welche technischen Daten hat das Asus ROG Strix G17 Notebook?

17,3 Zoll (ca. 44 cm) FHD-Display mit 144 Hz

RGB-Tastaturbeleuchtung

AMD Ryzen 7 Prozessor

16 GB RAM

512 GB SSD

Gaming Laptop mit RTX 3050

Farbe Eclipse Grey

Alle Infos zum Asus ROG Strix G17

Welche technischen Daten hat das Acer Nitro 5?

15,6-Zoll FHD-Display mit 144 Hz

RGB-Tastaturbeleuchtung

AMD Ryzen 7 Prozessor

16 GB RAM

512 GB SSD

Nvidia GeForce RTX 3060

Farbe Schwarz-Rot

Alle Infos zum Acer Nitro 5

MediaMarkt Angebote im Überblick:

Nvidia-Dealweek: Gaming-Laptop mit RTX-30-Serie günstiger.

ASUS ROG Strix G17 & Acer Nitro 5: Schnelle GPU, IPS-Display, AMD Ryzen 7.

DLSS dank RTX: Künstliche Intelligenz für mehr Frames pro Sekunde

Windows 11 & SSD-Speicher, RAM & Wi-Fi 6 mit dabei.

Welche Vorteile bietet die Bestellung im Online-Shop von Media Markt?

Online bestellen, noch am selben Tag im Laden abholen

Kostenloser Versand

0%-Finanzierung

Schnelle Lieferung

Bequemes Einkaufen von Zuhause aus

Unkomplizierte Bestellabwicklung

Jetzt bestellen!

Die besten Angebote bei der Nvidia-Dealweek

Acer

Mehr GPU-Performance für sein Geld: In den letzten Jahren hat sich der Markt für Notebooks für Gaming grundlegend geändert. Mit dem Deep Learning Super Sampling (DLSS) hat Nvidia seine Karten der RTX-Familie eine Funktion verpasst, die vor allem auf Gaming-Laptops für eine echte Revolution sorgt.Künstliche Intelligenz hilft bei der Berechnung von Frames, das Ergebnis: Mehr Bilder pro Sekunde bei geringerer Leistungsanforderung an die Grafikkarte - ideal für den Einsatz in mobilen Rechnern.Media Markt bietet jetzt für kurze Zeit schöne Deals für leistungsstarke Gaming Notebooks von Asus und Acer , die RTX 3000-Karten und AMD Ryzen 7 Prozessor im kompakten Gehäuse zum Bestpreis vereinen. Ferner haben die Geräte alles an Bord, was man für modernen Spielgenuss unterwegs noch so braucht: hochwertige Displays, schneller SSD-Speicher und genügend RAM.Auch Windows 11 ist hier direkt beim Kauf mit dabei. Alle Details im Anschluss.Das Notebook ROG Strix G17 von Asus setzt auf ein farbstarkes IPS-Panel mit 17,3 Zoll (43,94 cm) und Full-HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixel, das per Nvidia Gsync angesteuert werden kann. Der AMD Ryzen 7 4800H Mobile-Prozessor, Taktrate im Turbo 4,40 GHz, arbeitet mit 16 GB Dual-Channel DDR4-RAM zusammen und kann auf schnellen SSD-Hauptspeicher mit 512 GB Kapazität zugreifen.Für Grafikleistung sorgt dann die GeForce RTX 3050 mit Raytracing. Ein 56 WH-Akku verspricht, diesem Kraftpaket die nötige Ausdauer für unterwegs zu verschaffen, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 sorgt für flotten Anschluss.Darf es noch etwas mehr im Hinblick auf Leistung und Funktionen sein, ist bei Media Markt während der Aktion auch das Modell Acer Nitro 5 geboten. Hier ist statt der Nvidia GeForce RTX 3050 sogar eine GeForce RTX 3060 an Bord.Das Full-HD-IPS-Display kommt auf eine Größe von 15,6 Zoll (39,62 cm) und bietet mit 144 HZ eine schnelle Bildwiederholrate, die für flüssigere Darstellung sorgt. Der Akku fällt mit 57,5 Wattstunden (Wh) noch etwas größer aus. Ansonsten teilen sich die beiden Modelle für Gamer die Ausstattung von CPU bis SSD.Neben dem hervorragenden Preis hat man bei der Bestellung im Online-Shop natürlich auch alle weiteren bekannten Vorteile: Der Versand ist kostenfrei und schnell, eine 0%-Finanzierung ist jederzeit möglich. Wer weitere Hilfe braucht, kann diese beim Bestellprozess anwählen. Auf der Suche nach einem schlanken, aber dennoch leistungsfähigen Laptop für aktuelle Spiele, wird man hier auf jeden Fall fündig.Spiele unterwegs mit deinem Laptop mit voller Leistung dank Geforce RTX und DLSS und profitiert von den Schnäppchen im Online-Shop von Media Markt.