Amazon bietet Arzneimittel-Flatrate: Generika-Abo für fünf Dollar startet

Amazon ist in den USA jetzt nicht mehr nur eine Online-Apotheke. Ab sofort können Prime-Abonnenten dort eine Reihe bestimmter generischer Arzneimittel zu einem auf fünf US-Dollar begrenzten Monatspreis bestellen. Im Grunde bietet man also eine Medizin-Flatrate.

Für fünf Dollar im Monat gibt es alle benötigten Medikamente

Der sogenannte Amazon RxPass kann ab heute von US-Prime-Kunden abonniert werden, wobei monatlich nur fünf Dollar dafür fällig werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kunden bereits das monatlich 15 oder jährlich 140 Dollar teure Prime-Abo abgeschlossen haben. Sie können dann bestimmte Arzneimittel zu einem monatlichen "Flatrate"-Preis erhalten. Die Abgabemengen werden ohnehin begrenzt, weil das Angebot nur dann genutzt werden kann, wenn auch eine Verschreibung durch einen Arzt erfolgt ist.Schon länger vertreibt die sogenannte Amazon Pharmacy eine Vielzahl von Arzneimitteln, wobei es sich in den meisten Fällen um eher günstige Generika handelt, also Medizin, bei denen die Herstellung zu niedrigen Preisen meist in China oder Indien erfolgen kann. Durch den RxPass können sich die Prime-Kunden die bisher immer einzeln zu zahlenden Arzneimittel auch einfach im Rahmen eines Abos sichern.Amazon wirbt unter anderem damit, dass alle Kunden, die monatlich mehr als 10 Dollar im Monat für Medizin ausgeben, welche über RxPass verfügbar ist, durch das Abonnement mindestens 50 Prozent oder sogar noch mehr sparen können. Außerdem würden die Wege zur Apotheke entfallen. Stattdessen können die Medikamente in einem einmonatigen oder dreimonatigen Abstand von Amazon geliefert werden.Zum Sortiment der über Amazon Pharmacy RxPass gehören unter anderem Blutdrucksenker oder auch Säureregulatoren, die meist in Form von Generika zu haben sind. Amazon betreibt seine Online-Apotheke schon seit 2020, verschärft nun aber den Konkurrenzkampf mit den großen US-Drogerieketten CVS und Walgreens, die ihrerseits seit vielen Jahren verschreibungspflichtige Medikamente über ihre Apothekenabteilungen verkaufen.