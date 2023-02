Netflix für 12 Euro im Jahr: Entertainment-Konten sind Darknet-Ware

Ob die Accounts dauerhaft funktionieren? Fraglich. Die Herkunft? Illegal. Im Darknet hat sich um gehackte Entertainment-Konten ein Markt aufgebaut. Hacker bieten Netflix und Spotify-Accounts mit Jahresabos zu kleinen Preisen. Richtig teuer wird es bei anderen Diensten.

Eine Analyse der Preise im Darknet für gehackte Accounts

Gmail und LinkedIn sind die Verkaufsschlager

Typ Dienst Preis Social Media LinkedIn $45 Facebook $14 Discord $12 Instagram $12 Snapchat $11 Twitter $10 Pinterest $9 TikTok $8 Reddit $6 Kommunikation Gmail $45 WhatsApp $18 Zoom $10 Skype $8 Telegram $6 Signal $6 Entertainment Apple Music $15 Disney+ $14 Netflix $12 Spotify $12 Hulu $11 Twitch $11 HBO Max $10 Amazon Prime Video $9 SoundCloud $6

Was kostet es, in einschlägigen Shops im Darknet die gehackten Zugangsdaten zu Social-Media-, Kommunikations- und Entertainment-Accounts zu kaufen? Eine Analyse von Whizcase will auf diese Frage jetzt eine gute Antwort geben können. Wie das Unternehmen schreibt, hat man von Januar 2022 bis Januar 2023 Angebot und Nachfragen im Darknet genau analysiert und in einer Übersicht zusammengestellt, die Trends und Preise für illegal verkaufte, gehackte Konten aufzeigt.Laut Whizcase zählen gehackte Social-Media-Profile bei den meisten Darknet-Marktplätzen zum normalen Angebot. Accounts für Reddit, TikTok und Pinterest gehören zu den günstigsten Angeboten und werden für 6 bis 9 US-Dollar verkauft. Eine echte Nische haben sich demnach aber gehackte Konten bei Entertainment-Diensten erkämpft. Netflix- und Spotify-Accounts mit Jahresabo werden im Durchschnitt für 12 Dollar angeboten, Disney+ und Apple Music sind hier mit 14 Dollar und 15 Dollar am teuersten.Wie die Experten erläutern, sind die meisten der angebotenen Konten wohl über Social Engineering oder Phishing-Kampagnen in die Hände der Verkäufer geraten. Die Hacker erlangen dabei Zugang zu E-Mail-Adressen, die für die Registrierung der Dienste genutzt wurden. "In der Regel sind diese Konten mit den Zahlungsmethoden ihrer ursprünglichen Besitzer verbunden, die die Hacker häufig kompromittieren", so Whizcase weiter. Fraglich bleibt hier immer, wie lange die gehackten Accounts wirklich aktiv bleiben.Mit Preisen bis zu 45 Dollar sind dann gehackte Konten bei Gmail und LinkedIn sozusagen das teuerste Premium-Produkt im Darkweb-Handel. Beide Dienste finden vor allem auch im Business-Bereich weitere Verbreitung, außerdem können sich Käufer hier versprechen, auch auf anderen verbundenen Diensten Zugang zu erhalten. WhatsApp-Accounts kosten rund 18 US-Dollar, Skype und Telegram sind mit 6 Dollar und 8 Dollar deutlich billiger.