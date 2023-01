Xiaomi: Steht die Gamer-Marke Black Shark kurz vor dem Aus?

Eines der vielen Sublabels von Xiaomi ist Black Shark, welches sich auf Ga­ming-Smartphones spezialisierte und kurz davor stand, von Tencent Games aufgekauft zu werden. Aus dem Deal wurde aus rechtlichen Gründen nichts, weswegen Black Shark nun in finanzielle Schieflage gerät.

Black Shark in existenzieller Schieflage

Im Kontext unserer Berichterstattung zu der in Kürze auch global erwarteten Xiaomi-13-Serie berichteten wir bereits über die finanziellen Rückschläge , welche Xiaomi weltweit wieder auf Platz drei hinter Apple brachte. Nun schreiben chinesische Medien (via Caschys Blog ), dass die Xiaomi-Tochter Black Shark in finanzielle Schieflage geraten sei, nachdem die Übernahme vom Internet-Riesen und Spielehersteller Tencent durch das Kartellamt unterbunden wurde.Seit August 2022 entlässt das Unternehmen sukzessive seine Mitarbeiter , von den einstigen 1000 sind nur noch knapp 100 im Unternehmen. Über das soziale Netzwerk Sina Weibo ist immer wieder von Ex-Mitarbeitern zu lesen, die sich Ihrem Ärger Luft verschaffen und darüber klagen, dass versprochene Abfindungen nicht gezahlt wurden.Zugegeben: Gaming-Smartphones bedienen eine nur sehr kleine Zielgruppe, die für besonders hochwertige Performance meist Abstriche auf dem Sektor der Kamera-Ausstattung macht. Hinzu kommt die Null-Covid-Strategie in China, die ebenfalls zu großen Verlusten führte. Laut Black Shark hat die Xiaomi-Tochter vergangenes Jahr knapp ein Viertel weniger Smartphones verkauft.Das Unternehmen gibt bekannt, weiterhin um das Überleben zu kämpfen und die ausstehenden Forderungen zu zahlen. Eine der Optionen sei es, in den Standalone-VR-Markt einzusteigen. Man wäre damit ein direkter Konkurrent zu ByteDance. Das TikTok-Unternehmen verkauft sehr erfolgreich das Pico-4-VR-Headset.Was denkt Ihr über die aktuelle Entwicklung der Xiaomi-Tochter Black Shark? Gaming-Smartphones braucht ohnehin kein Mensch oder schade drum?