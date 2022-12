Eine spielbare 2D-Version von Duke Nukem Forever ist durchgesickert

Der Shooter Duke Nukem gehört sicherlich zu den bekanntesten Spielen aller Zeiten. Der Ruhm basiert einerseits auf Duke Nukem 3D von 1996 und andererseits auf der Vaporware-Fortsetzung Duke Nukem Forever . Nun wird die Geschichte des Dukes um eine weitere Facette reicher.

Spielbarer Prototyp der 2D-Version von Duke Nukem Forever (1996)

Duke Nukem Forever als Side-Scroller

3D Realms

An dieser Stelle muss man wohl kaum jemandem erläutern, welchen Kult Duke Nukem 3D ausgelöst hat und auch nicht, wie sich die Arbeit am Nachfolger Duke Nukem Forever gestaltet hat. Denn dieser steckte viele, viele Jahre lang in der Entwicklung und wurde zum größten Running Gag der Gaming-Historie.Für Fans dieser Geschichte war 2022 ein höchst interessantes Jahr: Denn im Frühjahr ist ein Build des bzw. eines Originals des Spiels von Duke Nukem Forever (DNF) durchgesickert (also nicht der Version, die später von Gearbox veröffentlicht wurde). Vor einigen Tagen ist dann eine frühe Entwicklungsversion von Duke Nukem: Endangered Species aufgetaucht, das Spiel sollte den Duke 2001 auf die Jagd schicken, wurde aber in diesem Jahr auch gecancelt.Doch damit sind die Duke-Leak-Festspiele von 2022 noch nicht zu Ende, denn nun ist auch noch eine spielbare Fassung von Duke Nukem Forever 2D aufgetaucht. Nein, das ist kein Tippfehler, denn von DNF gab es auch eine Version, die die Side-Scroller-Wurzeln des Spiels aufgriff. Jener Leaker, der im Mai den zuvor erwähnten "Original"-Build von DNF veröffentlicht hat, reichte nun Duke Nukem Forever 2D nach.Wie Ars Technica berichtet, hat Scott Miller, Gründer des ursprünglichen Duke Nukem-Entwicklers Apogee Software, im vergangenen Sommer in einem Interview mit Entwickler Darrin Hurd erstmals bestätigt, dass es diese 2D-Version einmal gab. Hurd sprach darin über die Entstehung des Spiels und verriet auch, wie es zum Namen Forever kam."Ursprünglich war es ein kleines Wortspiel", sagte Hurd. "Die Hauptprotagonistin in unserem ersten Spiel für Apogee war eine russische Soldatin namens Eva ... Als wir uns als Gruppe einen Namen ausdachten, dachten wir, es wäre lustig, wenn Duke sich in Eva und ihre massiven Vorzüge verlieben würde, und da es sich um die vierte Ausgabe von Duke handelte, war der Name 'Duke Nukem 4 Eva' geboren. Mit der Zeit wurde aus '4Eva' schließlich 'Forever'."Aufgegeben wurde Duke Nukem Forever 2D schließlich vor allem wegen der massiven Popularität von 3D-Spielen, auch der massive Erfolg von Duke Nukem 3D spielte hier eine wichtige Rolle. Wer den Duke Nukem Forever-Side-Scroller ausprobieren will, der findet den Upload im Internet Archive