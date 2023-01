Duke Nukem 3D Reloaded: Nie veröffentlichtes Remake durchgesickert

Duke Nukem ist einer der bekanntesten Shooter-Helden der Gaming-Geschichte, der blonde und Zigarren rauchende Held hat aber eine wechselhafte Vergangenheit hinter sich. Projekte gab es viele, doch nur wenige erblickten das Tageslicht. Nun gibt es eine regelrechte Leak-Welle.

Duke Nukem 3D Reloaded: Eindrücke aus der Leak-Version

Aus Sicht von Shooter- bzw. Duke Nukem-Fans wird 2022 als Jahr der Leaks eingehen, denn in den vergangenen Monaten gab es gleich mehrere durchgesickerte Games, einige davon waren sogar spielbar. Den Anfang machte eine "Original"-Version Duke Nukem Forever (von 2001) im vergangenen Mai, danach folgten auch noch weitere durchgesickerte Fassungen.Vor allem der Dezember erweis sich als regelrechter Duke-Leak-Monat, denn es tauchte eine frühe Entwicklungsversion von Duke Nukem: Endangered Species sowie eine 2D-Version von Duke Nukem Forever auf. Letztere hatte allerdings nichts mit dem später unter diesem Titel veröffentlichten Spiel zu tun.Kurz vor Jahresende gab es dann auch noch einen weiteren Leak, denn der für die Leaks Verantwortliche (x0r_jmp) hat auch noch einen Build von Duke Nukem 3D: Reloaded veröffentlicht. Hierbei handelte es sich um ein geplantes Remake von Duke Nukem 3D. Dieses Spiel bzw. diese Neufassung begann als Fanprojekt eines Hobby-Entwicklers namens Frederik Schreiber.Schreiber wollte Duke Nukem 3D in der damals zeitgemäßen Unreal Engine 3-Engine neu erschaffen und das Ganze sollte ursprünglich Duke Nukem Next-Gen heißen. Gearbox gab dem Projekt seinen Segen bzw. grünes Licht, später kam es aber zum Aus, da Gearbox es sich doch anders überlegte. Schreibers Studio Interceptor Entertainment (das sich mittlerweile Slipgate Ironworks nennt) gab Duke Nukem 3D: Reloaded auf und veröffentlichte 2013 den Shooter Rise of the Triad.Eine spielbare Version von Duke Nukem 3D: Reloaded ist nun durchgesickert worden (via PC Gamer ), sie ist 4,8 Gigabyte groß und kann hier heruntergeladen werden, der Leak-Build enthält einen Editor, den Quellcode und Entwicklungsressourcen.