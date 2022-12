Netflix, Amazon & Disney+: Neue Filme und Serien in der Xmas-Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten mit mehr als 25 neuen Filmen und Serien in die erste Weihnachtswoche. Zu den Highlights zählen Jack Ryan, Knives Out 2, Emily in Paris und The Witcher. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 51

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh - Teil 1 ab 20. Dezember

Nicht so fröhliche Weihnachten ab 20. Dezember

Die Goldfische ab 21. Dezember

Disconnect: The Wedding Planner ab 21. Dezember

Emily in Paris: Staffel 3 ab 21. Dezember

I am a Killer: Staffel 4 ab 21. Dezember

Mathieu Dufour at Bell Centre ab 22. Dezember

Alice in Borderland: Staffel 2 ab 22. Dezember

¡Dale, dale, dale! ab 23. Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery ab 23. Dezember

The Witcher: Blood Origin ab 25. Dezember

O Cangaceiro do Futuro ab 25. Dezember

Verwechselt: Staffel 3 ab 25. Dezember

Roald Dahls Matilda - Das Musical ab 25. Dezember

Vir Das: Landing ab 25. Dezember

The Way Back - Der lange Weg ab 26. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 51

Superintelligence ab 19. Dezember

One Of These Days ab 19. Dezember

Tom Clancy's Jack Ryan - Staffel 3 ab 21. Dezember

Homecoming ab 22. Dezember

In The Heights ab 23. Dezember

All My Life - Liebe, als gäbe es kein Morgen ab 23. Dezember

Rentnercops - Staffel 5 ab 23. Dezember

Reiterhof Wildenstein 4 ab 24. Dezember

Elizabeth - Das Leben einer Königin ab 25. Dezember

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 51

Die Top Ten der 80er - Staffel 1 ab 21. Dezember

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 21 ab 21. Dezember

This Fool - Staffel 1 ab 21. Dezember

Bereits im Vorfeld, teilweise sogar seit Ende November, haben die Plattformen ihre Weihnachtsfilme sowie -serien angekündigt und ausgestrahlt. Bis auf Filme wie "Nicht so fröhliche Weihnachten" sieht das Programm von Netflix & Co. trotz der anstehenden Feiertage somit nur wenig winterlich aus - zumindest in Hinsicht auf die Neustarts. Doch mit Emily in Paris, Tom Clancy's Jack Ryan, Knives Out 2 (Glass Onion) und The Witcher: Blood Origin setzt man auf bekannte Franchises, die über die kalte Jahreszeit hinwegtrösten dürften.Weihnachten hat sich vor allem Disney+ auf die Fahne geschrieben. Hier zeigt man nicht nur passende Holiday Specials von Micky, Donald, Goofy und Co., sondern auch jene von Lego, Star Wars, Guardians of the Galaxy, Ice Age und den Muppets. Außerdem streamt man hier die gerade zu den Feiertagen beliebten Filmreihen von Stirb langsam und Kevin allein zu Haus. Deutsche Klassiker, wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Co., gibt es hingegen im Programm von Amazon Prime Video