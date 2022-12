Reddit ist voll: Mehr als 2 Milliarden Kommentare erfordern Anpassung

Die Plattform Reddit lebt von ihren Nutzer-Kommentaren. Umso peinlicher ist es, dass ausgerechnet deren große Zahl jetzt für ein gravierendes Problem sorgte. Denn technisch hatten die Entwickler eine so intensive Nutzung nicht vorgesehen.

64 Bit ins Glück

Um die Sache vorab etwas zu relativieren: Ähnliche Fehler kommen immer wieder vor, wenn Programmierer die Wachstums-Potenziale ihrer Produkte unterschätzen, nicht von sehr langen Zeiträumen ausgehen oder Ähnliches. So ist Reddit keineswegs als Erstes mit solch einer Schwierigkeit vertraut. Und es geht dabei nicht um zu schnelle oder große Datenmengen.Vielmehr macht Reddit gerade die eindeutige Kennung der Kommentare zu schaffen. Damit alle Inhalte im Hintergrund ordentlich strukturiert vorliegen, bekommt jeder Beitrag eine einzigartige Index-Nummer. Und dieser Wert muss als vorab definierter Datentyp hinterlegt sein. "Eigentlich sollte Int32 genug Inhalt für jeden sein", scherzte nun einer der zuständigen Programmierer mit Blick auf die Software-Architektur.Int32 umfasst Zahlen, die binär mit 32 Bit beschrieben werden können. Im Dezimalsystem handelt es sich um die Werte von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647. Das scheint eine hinreichend große Menge zu sein, wenn man anfängt, eine Online-Plattform zu entwickeln. Reddit allerdings dringt längst in den Bereich von über 2 Milliarden Kommentaren vor und das Erreichen des Index-Endes führte bereits zu Problemen bei Bilder-Uploads. Wenn der Index komplett voll ist, springt der Zähler durch einen Überlauf automatisch auf -2.147.483.648.Die Entwickler bei Reddit arbeiten bereits an einer Lösung des Problems, die wahrscheinlich einfach nur daraus besteht, dass der Typ angepasst wird. Hier würde es im Grunde bereits reichen, wenn man auf die Variante ohne negative Zahlen wechselt, dann stünden direkt doppelt so hohe Zahlen zur Verfügung. Oder aber man geht direkt auf 64-Bit-Zahlen, womit man dann auf jeden Fall über Jahre Ruhe hat.Vor einem ähnlichen Problem stehen übrigens auch Unix-Betriebssysteme: Auch diese bilden die interne Zeitrechnung mit einer 32-Bit-Zahl ab. Die Zählung begann hier am 1. Januar 1970 um 0:00:00 Uhr (UTC), von da an werden in der Systemuhr nur die Sekunden hochgezählt. Dieser Integer-Wert läuft am 19. Januar 2038 um 03:14:08 Uhr (UTC) voll. Bis dahin will man ebenfalls auf einen 64-Bit-Typ umgestellt haben, wodurch es dann über die kommenden fast 300 Milliarden Jahre kein Problem mehr gäbe.