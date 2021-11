Telekom verschenkt 1 GB Datenvolumen an Magenta Prepaid-Kunden

Die Deutsche Telekom bietet seinen Mobilfunkkunden mit Prepaid-Tarifen derzeit ein neues "Aufladegeschenk" in Form eines 1 GB Datenvolumens auf Abruf an. Bis zum 30. November können sich Nutzer die kostenlose Dreingabe innerhalb einer Standard-Aufladung zusätzlich abholen.

Weitere Hinweise zur Aktion und Prepaid-Optionen

Optionen von 2 GB bis Unlimited samt 5G-Option

Auch im November spendiert die Telekom Prepaid-Kunden das bekannte Aufladegeschenk, das in diesem Fall nicht über die MeinMagenta-App abgerufen, sondern automatisch gutgeschrieben wird, sobald man eine Sofort- oder automatische Aufladung des Prepaid-Guthabens bis zum 30.11.2021 vornimmt. Das zusätzliche Datenvolumen mit einer Kapazität von einem Gigabyte ist im Anschluss 30 Tage gültig und gilt in Deutschland sowie in der EU (Roaming-Ländergruppe 1) inklusive der Schweiz.Nachdem das Gratis-Datenvolumen verbraucht ist, gelten wieder die Konditionen des gewählten Tarifs. Mehrere Aufladungen verhelfen euch zudem nicht zu einem größeren Geschenk, dieses wird im November nur einmalig gewährt. Im Kleingedruckten schließt die Telekom zudem diverse Prepaid-Tarife für das Aufladegeschenk aus. Dazu zählt der MagentaMobil Start der ersten Generation, Tarife mit voreingestellter DayFlat, Xtra-Tarife und die Family Card Start.Seine MagentaMobil Prepaid-Tarife bietet die Deutsche Telekom mit diversen Datenpaketen von 2 GB bis 5 GB sowie im Prepaid Max samt unbegrenztem Datenvolumen an. Die Preisspanne liegt dabei zwischen 9,95 Euro und 99,95 Euro für einen Zeitraum von jeweils vier Wochen. Abseits davon wird für knapp 100 Euro der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif verkauft. Er bietet monatlich ein 2 GB Datenvolumen, 200 Minuten in deutsche Netze, eine HotSpot-Flatrate und eine Telefonie- und SMS-Flat ins Telekom-Netz.