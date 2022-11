Black Weekend: Die (wirklich) besten Technik-Deals im Überblick

Der Black Friday 2022 ist noch lange nicht vorbei, jetzt startet das große Black Weekend. Doch auch dabei ist es nicht einfach, unter tausenden Deals die echten Schnäppchen zu finden. Die WinFuture-Redaktion zeigt euch die wirklich guten Angebote zum besten Preis im Überblick.

Die WinFuture Schnäppchen-Highlights zum Black Friday Weekend 2022:

Tolle Black Week-Deals von Mobilfunkanbietern

Die Black Friday Woche bei Amazon

Die Black Week bei Notebooksbilliger

Black Friday Weekend 2022: Weitere Online-Shops mit tollen Deals

Unser Bonus: WinFuture ein Jahr werbefrei und ohne Tracking genießen

Bereits in den letzten Tagen haben wir euch mit vielen Black-Week-Deals versorgt, die nicht nur besonders günstig, sondern oft sogar zum Bestpreis erhältlich waren. Zum Black Friday konnten die Online-Shops noch einmal kräftig nachlegen und auch an diesem Wochenende gibt es noch einige tolle Angebote. Da man Gefahr läuft, die echten Schnäppchen vor lauter Deals nicht mehr zu erkennen, hilft unser Überblick zum Black Friday Weekend 2022, in dem wir alle Angebote sammeln, die unsüberzeugen können.Unter unserem Motto "Die ganze Welt der IT" konzentrieren wir uns vorrangig auf stark reduzierte Technik-Produkte, ganz egal bei welchem Händler diese zu finden sind. Von Amazon über Media Markt, Otto und Saturn bis hin zu Cyberport und Notebooksbilliger sind wir für euch auf der Suche nach den besten Deals. Wir vergleichen die Preise und bilden einzig und allein unsere Favoriten ab. Entsprechend wird die nachfolgende Liste regelmäßig aktualisiert.Der Schnäppchen-Tag wird immer gern zum Anlass genommen, um sich mit neuen Mobilfunk-Tarifen auszustatten, entweder monatlich kündbar oder aber über mindestens zwei Jahre. Discounter wie Freenet, Klarmobil, Dr.SIM oder Crash nutzen die Chance, neben den großen Netzbetreibern (Telekom, Vodafone und O2), ihre Tarife zu besonders günstigen Konditionen anzubieten. Dabei liegen die Preise pro Gigabyte Datenvolumen bereits bei unter 50 Cent. Eine Handvoll Tarife, die uns überzeugen konnten, sind die folgenden.Amazon veranstaltet seinen Black-Friday-Sale bis einschließlich 28. November und schließt somit den Cyber Monday mit ein. Der Vorteil liegt hier klar in der Masse. Schnäppchen-Jäger finden nicht nur günstige Technik-Angebote, sondern prinzipiell alles - von Kleidung über Lebensmittel und Haushaltsutensilien bis hin zur Zahnbürste und Möbeln. Besonders sind dabei auch die Amazon-eigenen Produkte interessant, etwa Echo-Lautsprecher, Fire TVs oder Kindle-Reader, die in dieser Zeit zum Bestpreis verkauft werden.Bei Notebooksbilliger.de - kurz NBB - wird die Black Week bereits seit geraumer Zeit veranstaltet. Zum Start des Black Friday Weekend hat man sich allerdings einige Angebote aufgehoben, die einen Rabatt von bis zu 60 Prozent im Vergleich zur UVP versprechen. Allerdings müssen Interessenten hier besonders darauf achten, dass sie (noch) schnell eines der Schnäppchen erwischen, da diese relativ zügig ausverkauft sein können. Entsprechende Markierungen nimmt NBB im Online-Shop vor. Diese Deals sind uns ins Auge gefallen.Egal bei welchem Online-Händler ihr nach Angeboten sucht, kaum einer kommt am Black Friday Weekend vorbei. Wer unter unseren Technik-Deals nicht fündig geworden ist, kann natürlich jederzeit selbst auf die Suche gehen. Gerade jetzt dürfte es sich zudem anbieten, bereits nach Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten und dabei den einen oder anderen Euro zu sparen. Hier eine Übersicht weiterer Händler, die den Schnäppchen-Tag feiern.Für unsere treuen WinFuture-Leser bieten auch wir anlässlich des Black-Friday-Wochenendes einen kleinen aber feinen Deal. Statt fürkönnt ihr WinFuture jetzt zum Preis von nur 25 Euro ein Jahr genießen, ohne von Banner-Werbung oder Trackern gestört zu werden.Für die Freischaltung wird ein kostenloses Nutzerkonto benötigt, das am besten mit der gleichen E-Mail-Adresse betrieben wird wie euer PayPal-Account.Dann prüft in eurem MyWinFuture-Profil , ob die E-Mail-Adresse mit eurem PayPal-Account übereinstimmt. Die Werbefrei-Freischaltung erfolgt nicht direkt, aber zeitnah.