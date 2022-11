"Zugriff & Geräte verwalten": Netflix erlaubt Rauswurf einzelner Geräte

Netflix führt derzeit diverse Änderungen durch, dazu zählen ein neues Werbe-Abo sowie geplante Maßnahmen gegen Account-Sharing. Im Fall des zweiten Punktes gibt es nun auch ein neues Feature, das das unfreiwillige Teilen des Kontos auf einem bestimmten Gerät verhindern soll.

Einzelne Geräte von Netflix ausloggen

Der Streaming-Dienst Netflix hatte Anfang des Jahres mit einem für das Unternehmen ungewöhnlichen Rückgang der Abonnentenzahlen zu kämpfen, das war für das so auf Wachstum getrimmte Unternehmen eine mittelschwere Katastrophe. Zuletzt konnte man zwar wieder Nutzer dazugewinnen, doch im Zuge dieser temporären Krise wurden diverse Maßnahmen durchgeführt, mit denen man neue Kunden gewinnen und "unerwünschte" Nutzer loswerden möchte.Letzteres spielt wohl auch eine (Neben-)Rolle in einem neuen Sicherheitsfeature, das Netflix nun bereitgestellt hat, nämlich "Zugriff und Geräte verwalten". Das ist eine Funktionalität, mit der man nicht nur eine Übersicht bekommt, welches Gerät in der letzten Zeit auf Netflix zugegriffen hat, man erfährt auch die konkrete Zeit, das dazugehörige Profil und auch die IP-Adresse.Das ist grundsätzlich nicht unbedingt neu, denn schon bisher zeigte Netflix dem Kontobesitzer, über welche Geräte ein Zugriff erfolgt ist. Wer eine verdächtige oder auf sonstige Weise unerwünschte Anmeldung erkennt, der kann auch dagegen vorgehen. Bisher war das aber nur pauschal möglich, man konnte sich also nur aus allen Geräten ausloggen.Mit der neuen "Zugriff und Geräte verwalten"-Übersicht kann man hingegen einzelne Geräte einsehen und ggf. herauswerfen. Das ist nicht nur eine Sicherheitsfunktion gegen unerwünschte Zugriffe, sondern erleichtert es auch, gegen die eigene Vergesslichkeit vorzugehen.Das führt auch Netflix als Argument an: "Die hektischen Feiertage stehen vor der Tür und viele unserer Mitglieder werden verreisen und unterwegs Netflix schauen, wenn sie Familie und Freunde besuchen. Das Einloggen in das eigene Netflix-Konto im Hotel oder bei Freunden ist einfach und intuitiv, aber es kann vorkommen, dass man vergisst, sich auch wieder auszuloggen."