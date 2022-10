Apple stellt trotz schwieriger Bedingungen wieder neue Rekorde auf

Der Computerkonzern Apple hat es trotz der schwierigen Lage geschafft, glänzende Geschäftsergebnisse einzufahren. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen und konnte neue Rekorde vermelden - auch wenn es im wichtigsten Bereich nicht ganz so gut lief.

Starker Start ins neue Jahr

Dabei geht es natürlich um das iPhone . Apple hat den Umsatz mit seinem wichtigsten Produkt im Jahresvergleich zwar um 9,67 Prozent auf 42,63 Milliarden Dollar gesteigert, allerdings lag die Zielsetzung bei 43,21 Milliarden Dollar. Hinzu kam, dass auch die Entwicklung des als immer wichtiger werdenden Services-Bereiches nicht so stark war wie erwartet.Allerdings wurde dies durch andere Geschäftsbereiche wieder aufgefangen. Besonders zu erwähnen ist hier der Vertrieb der Macs. Während quasi die gesamte PC-Branche derzeit mit heftig einbrechenden Verkaufszahlen zu kämpfen hat, konnte Apple seine Einnahmen aus dem Computer-Verkauf um 25,4 Prozent steigern. Diese lagen dann mit 11,51 Milliarden Dollar sogar deutlich über den Prognosen.Über das gesamte Geschäft hinweg konnte Apple seinen Umsatz um 8,1 Prozent im Jahresvergleich auf nun 90,15 Milliarden Dollar ausbauen. Die Analysten der Wall Street rechneten hier lediglich mit 88,9 Milliarden Dollar. Im Zuge dessen kletterte der Nettogewinn leicht von 20,55 Milliarden auf 20,72 Milliarden Dollar."Unsere Rekordergebnisse für das September-Quartal zeigen, dass wir trotz eines schwierigen und volatilen makroökonomischen Umfelds in der Lage sind, unsere Ziele effektiv zu erreichen", sagt Finanzchef Luca Maestri. "Dieses Quartal krönt ein weiteres Rekordjahr für Apple." Apple-Chef Tim Cook erklärte gar, dass man mit einem weniger starken Dollarkurs, der die Produkte im Ausland teurer machte, vermutlich sogar ein zweistelliges Umsatzwachstum erreicht hätte. Mit dem nun laufenden Weihnachtsquartal startet der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino in das neue Geschäftsjahr, für das man aber keine offiziellen Zielsetzungen veröffentlichte.