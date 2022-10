Amazon: Enorme Mitarbeiter-Fluktuation kostet die Firma Milliarden

Wenn es in der nächsten Zeit dazu kommt, dass Amazon seinen Mitarbeitern gegenüber Zugeständnisse macht, muss dies nicht in einem gestiegenen Wohlwollen liegen. Intern gibt es vielmehr Untersuchungen, was die hohe Fluktuation von Mitarbeitern kostet.

Nicht nur im Lager

In der Belegschaft des Handelskonzerns liegt der Wechsel von Beschäftigungsverhältnissen deutlich höher als im Branchendurchschnitt. Dem US-Magazin Engadget liegen nun als "Amazon Confidential" (Amazon geheim) gekennzeichnete Dokumente vor, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aus ihnen geht hervor, dass die hohe Fluktuation eine ziemlich teure Angelegenheit ist.Die in den Unterlagen angestellten Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass hier Kosten von schätzungsweise 8 Milliarden Dollar pro Jahr zusammenkommen. Auch wenn sich diese sicherlich nicht gänzlich vermeiden lassen, da es immer eine gewisse Fluktuation unter den Angestellten gibt, ist der Wert aber dann doch vergleichsweise hoch und könnte mit einigen Maßnahmen zur Mitarbeiterzufriedenheit sicherlich reduziert werden. Denn letztlich gehen diese Ausgaben von den Gewinnen ab, die die Aktionäre aus ihren Beteiligungen erhalten.Allerdings zeichnen die Unterlagen generell ein düsteres Bild von den Fähigkeiten Amazons, Mitarbeiter zu halten. Wenn die grundlegende Kultur eines Unternehmens zumindest in einigen größeren Bereichen gar nicht darauf ausgelegt ist, werden auch einige Maßnahmen im Detail nicht direkt weiterhelfen.Hohe Fluktuationen gibt es dabei nicht nur unter den einfachen Leuten in den Versand- und Lager-Abteilungen, wie man annehmen könnte. Vielmehr hat man mit dem Problem auf allen Ebenen des Unternehmens zu tun. Allerdings ist der Effekt natürlich an der Paket-Front am stärksten ausgeprägt. Dem Vernehmen nach blieb hier nur einer von drei neu eingestellten Mitarbeitern im Jahr 2021 länger als 90 Tage in seinem Job.