Peripherie: Neuer Trailer zur Sci-Fi-Serie der Westworld-Schöpfer

Bei Amazon startet demnächst die neue Science-Fiction-Serie Peripherie, die auf den Werken des Schriftstellers William Gibson basiert und eine junge Frau mittels VR-Brille in die reale Zukunft reisen lässt. Nachdem es vor wenigen Wochen einen ersten Teaser zu sehen gab, steht nun der vollständige Trailer bereit.In Peripherie oder eben The Peripheral spielt die unter anderem aus Kick-Ass bekannte Schauspielerin Chloë Grace Moretz die Rolle von Flynne Fisher, die in einer US-Kleinstadt versucht, ihr zerrüttetes Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Wie der neue Trailer noch einmal zeigt, erhält Flynne eines Tages die Chance, mit einer experimentellen VR-Brille in eine dystopische Version Londons zu reisen, die sich 70 Jahre in der Zukunft befindet. Was die junge Frau aber bald feststellen muss: Das, was sie das Headset sehen lässt, ist keine Simulation, sondern die reale Zukunft - und ihre Zeitreise soll nicht ohne Folgen bleiben.Peripherie ist das neueste Werk des Produzenten-Duos Jonathan Nolan und Lisa Joy, das unter anderem auch schon für Westworld zusammengearbeitet hat. Los geht es am 21. Oktober 2022 mit zunächst acht Folgen bei Amazon Prime Video . Eine zweite Staffel soll sich bereits in der Vorbereitung befinden.