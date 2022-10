Guthaben & Prämien: Treueprogramm "PlayStation Stars" gestartet

Sony stellt ab sofort sein eigenes Treue-Programm für PlayStation-Nutzer in Europa bereit: PlayStation Stars. Das einfache Prinzip: Wer mit der Konsole spielt und Kampagnen abschließt, sammelt Punkte. Diese können dann im Prämienkatalog ausgegeben werden.

Guthaben & Prämien: Treue-Programm "PlayStation Stars" gestartet

Die Idee hinter "PlayStation Stars" ist altbekannt, mit dem Launch am 13. Oktober können jetzt aber auch PlayStation-Nutzer in Europa auf den Geschmack eines Treueprogramms rund um ihre Konsole kommen. Die Teilnahme ist dabei sehr einfach und kostenlos möglich. Nach der Anmeldung im PSN-Konto können Volljährige mit einem Klick die Mitgliedschaft auf PlayStation Stars beantragen. Echter Wermutstropfen im Kleingedruckten: eine schnelle Annahme darf man nicht erwarten, Sony lässt sich nach eigenen Angaben "bis zu zwei Monate" Zeit, um neue Mitglieder freizuschalten.Ein weiterer Weg zu "PlayStation Stars" führt über die offizielle PlayStation-App, die für Android und iOS bereitsteht. In der neuesten Version ist am oberen Rand ein Stern-Symbol zu finden, auch hier führt ein Klick zunächst zur Anmeldung bei dem Treue-Programm. Wie Sony betont, ist keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich, allerdings bringen einige der Prämien auch für dieses Abo zusätzliche Vorteile.Das Sammeln von Punkten gelingt dann in einer Vielzahl von Herausforderungen und Kampagnen. Sony spricht von "monatlichen Herausforderungen bis hin zu spielspezifischen Zielen" und liefert hier im Blogpost noch ein paar Beispiele. Bei der "Monthly Check-In"-Kampagne muss einfach nur ein beliebiges Spiel gespielt werden, um eine Prämie zu erhalten, bei einer anderen Kampagne müssen "auf Songs basierenden Hinweise" richtig gedeutet werden.Gesammelte Punkte können dann wiederum genutzt werden, um im Prämienkatalog einzukaufen. Neben "digitale Sammlerstücken" und ausgewählten "PlayStation Store-Produkten" ist es auch möglich, direkt PSN-Guthaben zu erwerben. PlayStation Plus Mitglieder können Punkte darüber hinaus auch bei Einkäufen im PlayStation Store sammeln.