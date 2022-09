Andor: Disney zeigt den finalen Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Schon bald startet bei Disney Plus die neue Star Wars-Serie Andor, welche uns dann die Vorgeschichte des Kinofilms Rogue One näherbringen möchte und dabei Cassian Andors Werdegang zum Anführer der Rebellen nachzeichnet. Bevor es in wenigen Tagen losgeht, gibt es jetzt noch einmal einen neuen und zugleich dann auch letzten Trailer zu sehen.Das neue Star Wars-Spin-off setzt rund fünf Jahre vor dem Film Rogue One: A Star Wars Story (2016) an und greift somit die entscheidenden Jahre in der Entstehung des Widerstands gegen das Imperium auf. Eine zentrale Rolle nimmt dabei natürlich Cassian Andor (gespielt von Diego Luna) ein, der sich zunächst aber noch zum Anführer und der zentralen Figur der Rebellion entwickeln muss. Die Serie soll uns unter anderem auch zeigen, wie Andors Heimatplanet vom Imperium zerstört wird.Andor startet am 21. September 2022 mit gleich drei Folgen am Stück bei Disney Plus. Insgesamt umfasst Staffel 1 zwölf Episoden, eine weitere Staffel ist bereits fest eingeplant, welche dann direkt zum Film überleiten soll.