T Phone: Telekom bringt wieder eigene Smartphones auf den Markt

Lange war von Telefonen, die die Netzbetreiber unter eigenem Branding vertrieben, nichts mehr zu sehen. Doch jetzt besinnt sich die Deutsche Telekom auf dieses Konzept zurück und bringt mit den T Phones entsprechende Endgeräte auf den Markt.

Technische Daten zu den neuen T Phones Modell: T Phone Pro T Phone Kamera Rückwärtige Kamera: 50MP Main + 5MP Ultra-Wide + 2M Depth + 2MP Macro + LED Flash. Frontkamera: 16MP, 2K @ 30fps Video Rückwärtige Kamera: 50MP Main + 2MP Depth + 2MP Macro + LED Flash. Frontkamera: 5MP, 2K @ 30fps Video Speicher 6 GB RAM, 128 GB ROM / bis zu 2 TB MicroSD 4 GB RAM, 64 GB ROM / bis zu 2 TB MicroSD Akku 5000 mAh mit USB-C + 15W + kabelloses Laden 4500 mAh mit USB-C + 15W 5G-fähig ja Prozessor MediaTek Dimensity 700 Octa-Core 2x 2,2 GHz + 6x 2 GHz Display 6.82 Zoll HD+ w/2.5D Glas 6.52 Zoll HD+ w/2.5D Glas Sicherheit Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor Wasserschutz IP52 / IPX2 NFC ja - Kopfhörer 3,5 mm Klinke Betriebssystem Android 12 + OS Upgrade MR Abmessungen 173,92 mm x 77,8 mm x 8,99 mm 166,61 mm x 76,42 mm x 8,76 mm Gewicht 214 g 195 g





Bei den beiden Modellen, die die Telekom in den Handel bringen will, handelt es sich um Android-Smartphones , die der Einsteiger- und unteren Mittelklasse zuzuordnen sind. Es geht dem Unternehmen aber ohnehin nicht darum, mit den teureren Premium-Geräten zu wetteifern. Die Telekom stellt klar, dass sie mit den Geräten vor allem die 5G-Mobilfunktechnologie für möglichst viele Nutzer zugänglich machen will.Die Smartphones sollen ab dem 5. Oktober in den ersten europäischen Ländern, in denen der Konzern aktiv ist, zu haben sein. Der deutsche Markt wird aber voraussichtlich erst ab Anfang 2023 beliefert. Es wird zwei Modelle geben: Das T Phone zum Preis von 199 Euro, sowie das T Phone Pro, das für 249 Euro zu haben sein wird. Allerdings kann der Preis in den verschiedenen Ländern etwas unterschiedlich ausfallen, was an den jeweiligen Steuergesetzgebungen liegt. Die Telekom setzt aber ohnehin darauf, dass die Masse der Geräte in Verbindung mit einem Vertragstarif für 1 Euro pro Monat abgeben wird.Ganz aus dem Nichts kommt das T Phone dabei nicht. Es baut auf Geräten der Eigenmarke REVVL auf, die die Telekom über ihre Tochtergesellschaft in den USA vertreibt. Die Entwicklung der Modelle für den europäischen Markt erfolgte nach Angaben des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Google."Mit diesen neuen Geräten können unsere Kunden die Möglichkeiten unseres ständig wachsenden 5G-Netzes nutzen, von Unterhaltung bis hin zu unzähligen digitalen Produkten und Diensten - und das zu einem sehr günstigen Preis. Wir möchten, dass alle dabei sind", sagte Dominique Leroy, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom, zum Start der Geräte.