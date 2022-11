Die Deutsche Telekom verbucht eine enorme Gewinnsteigerung

Die Deutsche Telekom kann sich aktuell auf deutlich steigende Einnahmen verlassen und auch die Gewinne des Konzerns sprudeln kräftig. Verantwortlich dafür ist allerdings weiter vor allem das Geschäft in den USA, wo die Tochter T-Mobile kaum zu bremsen ist.

Vollschub in den USA

Immerhin 29 Milliarden Euro Umsatz konnte das Unternehmen im dritten Geschäftsquartal verbuchen. Das sind 8,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings profitierte man dabei auch von Währungseffekten. Wäre der Wechselkurs insbesondere zwischen Euro und Dollar noch genauso wie im letzten Jahr, hätte man nur rund 0,5 Prozent mehr Euro-Umsatz generiert.Die gesamte Entwicklung machte sich insbesondere auch beim Gewinn deutlich bemerkbar. Der Konzernüberschuss wächst um mehr als 80 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit. "Unsere Geschäfte wachsen weiter. Wir sind deshalb in der Lage, nicht nur zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr anzuheben, sondern können auch unsere Dividende erhöhen", erklärte Telekom-Chef Tim Höttges.Die US-Tochter T-Mobile setzt ihren Siegeszug auf der anderen Seite des Atlantiks fort und gewann allein im letzten Quartal 1,6 Millionen neue Vertragskunden. Das Unternehmen trägt bereits seit langer Zeit weit mehr als die Hälfte zu den Ergebnissen des Gesamtkonzerns bei. Leichte Unsicherheiten gab es zuletzt noch dahingehend, wie sich die Übernahme des Konkurrenten Sprint auf die Entwicklung auswirken wird, allerdings zeigt sich hier inzwischen deutlich, dass dies den Schub noch deutlich vergrößert hat.In Deutschland sieht das Unternehmen vor allem die neuen Mobilfunk-Tarife als Erfolg an. Die Zahl der Vertragskunden unter den eigenen Marken stieg auch deshalb im dritten Quartal um 368.000 und damit deutlich stärker als in den vergangenen Quartalen. Im Breitband-Geschäft verzeichnete die Telekom zwischen Juli und September ein Kundenplus von 63.000. Rund 80 Prozent der Kunden werden hier inzwischen mit DSL-Vectoring oder FTTH-Glasfaser versorgt.