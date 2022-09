Mehr Bass, neue Sensoren: Amazon Echo Dot 5 offiziell vorgestellt

Amazon spendiert dem Echo Dot und dem Echo Dot mit Uhr ein Upgrade. Optisch kaum verändert, wird die 5. Generation des kompakten Alexa-Lautsprechers über eine verbesserte Audio-Architektur mit doppelt so viel Bass verfügen und neue Sensoren für Temperatur und Co. erhalten.

Der neue Echo Dot (5. Generation): Klein, aber oho!

Neue Lautsprecher mit Fokus auf klare Stimmen und Bass

Temperatursensor für neue Alexa-Routinen

Vorbestellungen möglich

Zwei Jahre nachdem Amazon mit dem Echo Dot 4 ein sphärisches Design eingeführt hat, startet die 5. Generation zu Preisen ab 59,99 Euro am 20. Oktober 2022. Der Online-Händler hält am mittlerweile markanten Look des Smart-Speakers fest und verändert das Gehäuse scheinbar gar nicht. Dafür soll die neue Hardware im Inneren signifikante Verbesserungen mit sich bringen.Wie Amazon per Pressemitteilung ankündigt, wird die Audio-Architektur des Echo Dot 5 und seinem Ableger mit Uhr neu gestaltet. Diese Neugestaltung soll einen eigens entwickelten Breitbandtreiber und einen Lautsprecher mit noch größerer Auslenkung beinhalten. Neben der klaren Wiedergabe von Stimmen will man so vor allem den Bass erhöhen. Es ist von einer Verdopplung im Vergleich zur Vorgängergeneration die Rede.Darüber hinaus verfügen die neuen Echo Dot-Speaker der 5. Generation über einen Beschleunigungssensor, der das Antippen des Geräts an der Oberseite feststellen kann. So kann verhältnismäßig einfach die Musikwiedergabe pausiert oder gestartet, der Wecker in den Schlummermodus gestellt oder Anrufe beendet werden.Zusätzlich sind die WLAN-Lautsprecher mit einem Temperatursensor ausgestattet. In Kombination mit Alexa besteht so die Möglichkeit, den Echo Dot 5 als Auslöser für neue Smart-Home-Routinen einzurichten. Zum Beispiel könnten sich die Heizung, Klimaanlage oder Ventilatoren automatisch abschalten, sobald eine gewisse Temperatur erreicht wurde.Zu guter Letzt werden die neuen Echo Dots mit einem AZ2 Neural Edge-Prozessor ausgestattet, der mehr Interaktionen direkt auf dem Gerät verarbeiten und somit noch schneller reagieren kann - zum Beispiel bei Antworten von Alexa auf häufig gestellte Fragen.Der Echo Dot 5 mit Uhr verfügt zudem über ein neues 5x21-LED-Display, das nicht nur die Uhrzeit, sondern auch Songtitel, Künstlernamen, das Wetter und die Lösung von mathematischen Gleichungen anzeigen kann.Der Echo Dot (5. Gen, 2022) kann ab sofort zu einem Preis von 59,99 Euro vorbestellt werden. Der Echo Dot mit Uhr hingegen schlägt mit 69,99 Euro zu Buche. Die Auslieferung beider Alexa-Lautsprecher erfolgt ab dem 20. Oktober 2022.