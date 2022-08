Neues Feature für Echo Show: So aktiviert man den Bilderrahmen

Amazon hat endlich sein Feature für Echo-Show-Displays freigeschaltet, welches die Alexa-Hardware zu einem digitalen Bilderrahmen macht. In der Anleitung verraten wir, wie man den neuen Bilderrahmen-Modus aktivieren kann.

Zwei Möglichkeiten, wie Ihr den Fotorahmen auf dem Echo Show aktivieren könnt

Vorher exklusiv für den Echo Show 15 verfügbar, gibt es jetzt für alle Amazon Echo Show einen eigenen Bilderrahmen-Modus. Amazon hat das Feature für alle Modelle freigeschaltet, sodass Ihr bei Nichtbenutzung Eure Lieblingsbilder auf dem Monitor sehen könnt. Die Auswahl läuft dabei über die Alexa-App, in der Ihr Alben von Eurem Smartphone oder vom Amazon-Photos-Speicher auswählen könnt.Gezielt könnt Ihr dabei auch Fotos ausschließen, falls sie Euch zu privat sind oder Ihr sie nicht mögt. Für die Aktivierung müsst Ihr lediglich einen neuen Alexa-Sprachbefehl äußern.Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, benötigt Ihr nur den Alexa-Sprachbefehl "Starte Bilderrahmen", um den Modus zu starten. Alternativ könnt Ihr eine manuelle Aktivierung hervorrufen durch Wischen vom oberen Bildschirmrand nach unten und dort das Feature "Bilderrahmen" aktivieren.Eine große Einschränkung gibt es beim neuen Alexa-Bilderrahmen allerdings. Denn die Anzeige von Bildern ist auf drei Stunden begrenzt. Anschließend schaltet das smarte Display wieder auf die bekannte Anzeige von Wetterinformationen und Vorschlägen für Alexa-Skills um. Amazon hat leider nicht erwähnt, ob die Funktion auch auf den Fire-TVs hinzugefügt wird, oder ob sie in Zukunft eine längere Laufzeit erhalten wird.Wie findet Ihr das neue Feature für Amazons Echo-Displays? Ist die zeitliche Begrenzung sinnvoll oder wünscht Ihr Euch, dass Amazon sie zukünftig deaktiviert? Teilt es uns in den Kommentaren mit!