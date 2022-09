Safe the Date! Microsoft kündigt Surface-Event für Oktober an

Vor wenigen Tagen enthüllte ein Leaker den Termin für ein Surface-Event - nun zeigt sich, dass er ganz knapp daneben lag. Microsoft hat soeben die Einladung für das Event verschickt. Am 12. Oktober wird neue Hardware vorgestellt.

Microsoft kündigt Surface-Event für den 12. Oktober an

Rätselraten, was kommen mag

Der in der Regel gut informierte Microsoft-Kenner "The Walking Cat" hatte bei Twitter vor wenigen Tagen verraten, dass Microsoft am 11. Oktober ein Event plant . Damit lag er fast richtig: Am 12. Oktober findet das erwartete Surface-Event statt Viel mehr als den Termin verrät Microsoft bisher noch nicht. Wie üblich wird Microsoft die Veranstaltung live auf seiner Website übertragen. Das WinFuture-Team wird euch an dem Abend mit allen wichtigen Informationen zu Neuerungen versorgen.Was die Hinweise angeht, die man möglicherweise anhand der Einladungs-Gestaltung herauslesen kann, wird es in diesem Jahr richtig schwierig. Die Event-Website zeigt eines der Windows 11-Hintergrundbilder in bunten Farben. Was das bedeutet, ist unklar. Hinweise auf das, was kommen wird, haben wir aber schon in den vergangenen Wochen zuhauf entdeckt.Gerüchten zufolge wird Microsoft das Surface Pro 9 und den Surface Laptop 5 präsentieren. Erst gestern konnten wir euch exklusiv Einzelheiten zu den geplanten Geräten berichten. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass es möglicherweise keine neuen AMD-Laptops geben wird. Mehr dazu erfahrt ihr in einem separaten Beitrag . Möglicherweise wird es auch eine Überarbeitung des Surface Studio und neues Zubehör geben.Ein wirklich interessantes Gerücht besagt zudem, dass Microsoft ein speziell auf Spiele fokussiertes Surface Laptop mit Intel-Prozessoren der 12. Generation und Nvidia-Grafikkarten der 3000er-Serie vorstellen wird. Aufgetaucht war passend dazu vor rund einer Woche ein angebliches "Spec Sheet" mit den technischen Details für ein Surface Gaming Laptop.Es ist übrigens mittlerweile zehn Jahre her, dass Microsoft das erste Surface Pro-Tablet mit Windows 8 vorgestellt hat. Vielleicht ist das auch Anlass, jetzt etwas Besonderes (Surface Gaming) anzukündigen.