Xiaomi 12T (Pro): Alle Infos & Bilder zu den Top-Smartphones vorab

Xiaomi stellt in Kürze seine neue 12T-Serie vor, also die Flaggschiff-Serie von Smartphones für die zweite Jahreshälfte. Wir haben jetzt alle Spezifikationen und eine Vielzahl von offiziellen Marketing-Bildern der Geräte vorab vorliegen.

Verzicht auf Metallrahmen drückt die Kosten

Erstes Xiaomi-Smartphone mit 200-Megapixel-Kamera

Xiaomi 12T mit 108-Megapixel-Kamera und MediaTek-SoC

Xiaomi

Das Xiaomi 12T und 12T Pro stellen jeweils die neuen Topmodelle des Smartphone-Portfolios von Xiaomi dar, wobei man an der bekannten Praxis festhält, die Spitzengeräte für die zweite Jahreshälfte im Hinblick auf Ausstattung ein wenig herabzustufen.Dies äußert sich zum Beispiel im Verzicht auf einen Metallrahmen, wodurch Xiaomi wahrscheinlich versucht, seine Kosten angesichts von Inflation und sinkender Nachfrage etwas zu drücken. Sowohl beim Xiaomi 12T, als auch dem Xiaomi 12T Pro bestehen die Gehäuserahmen jeweils vollständig aus Kunststoff.In Sachen technischer Ausstattung lässt sich Xiaomi bei der 12T-Serie dennoch nicht lumpen. Das Xiaomi 12T Pro bringt ein vollkommen flaches AMOLED-Display mit, das bei einer Diagonale von 6,67 Zoll eine Auflösung von 2712x1220 Pixeln und 120 Hertz maximale Bildwiederholrate bietet. Das Panel löst damit sogar höher als Full HD auf. Es besitzt eine Abdeckung aus weitestgehend kratzfestem Corning Gorilla Glass 5.Unter der Haube steckt der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, also der in vielen anderen Android-Flaggschiff-Smartphones verbaute Top-SoC mit acht bis zu 3,2 Gigahertz schnellen Kernen und bester 5G-Konnektivität. Er wird hier mit 12 Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher und 256 GB schnellem UFS-Flash kombiniert, wobei es in manchen Ländern auch Versionen mit nur acht GB RAM gibt.Die Kameras sind eines der Highlights beim Xiaomi 12T Pro, ist es doch das erste Smartphone des chinesischen Herstellers, das mit einem neuen 200-Megapixel-Sensor ausgerüstet ist. Die Optik bietet maximal eine F/1.69-Blende, wir wissen allerdings nicht, ob die Hauptkamera nicht auch noch über einen optischen Bildstabilisator verfügt.Hinzu gesellen sich auch noch eine Ultraweitwinkelkamera mit acht Megapixeln und F/2.2-Blende sowie eine vollkommen sinnfreie 2-Megapixel-Kamera für Makroaufnahmen. Die Frontkamera des Xiaomi 12T Pro liefert mit 20 Megapixeln wahrscheinlich recht brauchbare Bilder und ist hinter einem zentral angeordneten Loch unterhalb des oberen Bildschirmrandes untergebracht.Der Akku des Xiaomi 12T Pro ist 5000mAh groß und kann per Fast-Charging schnell geladen werden - die maximale Ladeleistung wird mit 120 Watt angegeben. Xiaomi legt dem Gerät anders als etwa Samsung oder Apple auch ein Netzteil bei. Außerdem sind natürlich Bluetooth 5.2, NFC und Wi-Fi 6 an Bord. Es gibt außerdem zwei Stereolautsprecher mit Optimierung durch Harman-Kardon und einen Infrarot-Blaster. Eine offizielle Preisempfehlung liegt uns noch nicht vor, andere Quellen sprachen jedoch von 849 Euro Einstiegspreis in Europa. Sonderlich günstig ist Xiaomis neues Top-Smartphone also nicht.Das Xiaomi 12T ohne "Pro" im Namen kann sich ebenfalls sehen lassen. Die Ausstattung ist in vielen Punkten identisch. Das Display ist das gleiche 6,67 Zoll große AMOLED-Panel mit 120 Hertz maximaler Wiederholrate und 2712x1220 Pixeln Auflösung wie im "Pro"-Modell. Auch der Akku und das Design sind vollkommen gleich, es gibt also auch hier einen 5000mAh-Stromspeicher mit 120-Watt-Schnellladen.Die Hauptunterschiede liegen stattdessen in der Plattform, der Speicherausstattung und den Kameras. Statt des Snapdragon-SoCs wird im Xiaomi 12T nämlich der MediaTek Dimensity 8100 Ultra verbaut. Dabei handelt es sich um eine Octacore-Plattform mit integriertem 5G-Modem, bei der die vier High-End-Cores mit maximal 2,85 Gigahertz arbeiten, während die Stromsparkerne auf bis zu 2,0 GHz kommen.Erst gestern tauchte das neue Xiaomi-Smartphone mit dem ebenfalls noch nicht angekündigten Chip in der Datenbank von Geekbench auf. Die noch nicht bestätigten Werte liegen je nach Vergleichsgerät rund 15 bis 20 Prozent unter denen des Snapdragon 8+ Gen1, erreichen also noch immer ein ordentlich hohes Niveau. Beim Arbeitsspeicher muss man allerdings damit leben, dass beim Xiaomi 12T nur acht statt zwölf Gigabyte verbaut werden. Der interne Speicher ist entweder 128 oder 256 GB groß.Die Kameras sind ebenfalls ein Feld, in dem sich die Geräte unterscheiden. Statt des 200-Megapixel-Sensors des Pro-Modells wird hier "nur" eine 108-Megapixel-Hauptkamera verbaut, die aber eine sehr große F/1.65-Blende bietet. Die weiteren Kameras sind identisch, es kommen also eine Ultraweitwinkelkamera mit acht Megapixeln und eine sinnlose 2-MP-Cam für Makrobilder sowie eine 20-Megapixel-Kamera auf der Front hinzu.Beim Betriebssystem setzt Xiaomi hier auf Android 12 mit der stark angepassten MIUI 13. Das Xiaomi 12T wird laut anderen Berichten wohl ab 649 Euro in den europäischen Handel starten. Die Vorstellung beider Modelle wird in der nächsten Woche erwartet.