Nur diese Woche: Microsoft startet großen Windows- & Surface-Sale

Microsoft veranstaltet im Online-Shop von Media Markt einen großen "Back to School"-Sale, der nicht nur für Schüler und Studenten interessant ist. Beliebte Surface Laptops, Tablets und 2-in-1s sind für kurze Zeit stark reduziert. Wir verschaffen euch einen Überblick der Deals.

Von der günstigen Mittelklasse bis zum Premium-Leistungsträger

Viele Windows 11-Notebooks bekannter Marken reduziert

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

Microsoft

Wie Microsoft und Media Markt auf ihrer neuen Aktionsseite zeigen, bietet die aktuell stark reduzierte Surface-Hardware nicht nur ein großes Potenzial für Klassenzimmer und Hörsäle, sondern auch für das Home-Office, den klassischen Arbeitsplatz im Büro und vor allem für das mobile Arbeiten. Neben den beliebten Surface-Laptops und Convertibles (2-in-1) stellt man im Online-Shop zudem viele Windows 11-Notebooks bekannter Marken, wie Acer, Lenovo, HP und Asus, in den Mittelpunkt.Zu den günstigen und gleichzeitig vollwertigen Notebooks gehört der Microsoft Surface Laptop Go 2 . Ausgestattet mit einem 12,5-Zoll-Display samt Touchscreen und einem Intel Core i5-Prozessor bietet das Gerät den optimalen Einstieg in die Mittelklasse der Redmonder mit genug Leistung für den Office- und Multimedia-Alltag. Für 720 Euro ist das Modell mit einer 128 GB SSD, für 790 Euro mit einer 256 GB SSD erhältlich. Beiden Konfigurationen legt Media Markt kostenlos ein Microsoft 365 Family-Paket mit Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive-Speicher und Co. bei.Für schnelle Notizen bietet sich hingegen das Microsoft Surface Go 3 an. Das Windows 11-Tablet mit Core i3-CPU, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD wird für nur noch 650 Euro verkauft. Optional kann dieses Modell mit einem Tastatur-Cover und Digitizer erweitert werden, womit der Funktionsumfang um die Vorteile eines klassischen Laptops und Grafik-Tablets erweitert wird. Die gleichen Pluspunkte, dafür mit mehr Leistung, hochauflösenden Bildschirmen und einem höheren Premium-Faktor, teilt sich das Surface Pro 8 , das jetzt für nur 1049 Euro zur Auswahl steht.Darüber hinaus sollten Schnäppchen-Jäger einen Blick auf den reduzierten Surface Laptop Studio und den beliebten Surface Laptop 4 werfen. Unter anderem mit einem AMD-Antrieb beginnen die Preise hier schon ab 899 Euro.Der "Back to School"-Rabatt von Microsoft und Media Markt gilt nicht nur für Surface-Geräte, sondern auch für viele weitere Windows 11-Notebooks. Besonders interessant ist für uns das Acer Aspire 5 , ein 14-Zoll-Laptop mit Intel Core i7-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD für nur noch 750 Euro. On top erhält man nach dem Kauf einen Cashback in Höhe von 125 Euro vom Hersteller aufs Konto zurücküberwiesen.Gleichzeitig kann sich das Asus VivoBook 15 sehen lassen, das samt Core i5-Chip und 512 GB SSD für 549 Euro verkauft wird. Oder aber man holt sich für 899 Euro das 13 Zoll große Premium-Modell Asus ZenBook 13 mit AMD Ryzen 7 und OLED-Display ins Haus.