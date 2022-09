Blue Origin: Die New Shepard-Rakete explodiert kurz nach dem Start

Das Raumfahrt-Unternehmen Blue Origin musste gestern einen herben Rückschlag einstecken. Der Start einer New Shepard-Rakete schlug fehl. Das gab der Firma aber zumindest die Chance, die Wirksamkeit der Rettungs-Mechanismen in der Praxis zu erleben.

Blue Origin: Die New Shepard bekommt kurz nach dem Start Probleme

Keine Besatzung

Blue Origin

Das Unternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos hat sich bisher langsam an den Weltraum herangearbeitet. Verschiedene Konkurrenten machten so schneller Fortschritte, mussten aufgrund von Fehlschlägen aber auch mehr investieren. Komplette Katastrophen wie explodierende Launcher gehörten bisher nicht zu den Ereignissen in der Blue Origin-Geschichte. Das hat sich nun geändert.Die New Shepard-Rakete hob nach einer Vorbereitungsphase ohne Auffälligkeiten ganz normal von ihrem Startplatz in Texas ab. Nach einer Flugzeit von einer Minute erreichte man den so genannten MaxG-Bereich. Hier treffen steigende Geschwindigkeit und die noch immer relativ dichte Atmosphäre so zusammen, dass die höchsten Belastungen auftreten - später wird es aufgrund des schwindenden Luftdrucks trotz höherer Geschwindigkeit ruhiger.In diesem Moment trat dann ein Problem am Launcher auf, das zu einer Explosion führte. Zeitgleich wurden die automatischen Rettungssysteme aktiv und die Kapsel, in der Nutzlasten und Besatzungen unterkommen, wurde von der Rakete weggeschleudert. Sie fiel anschließend von Fallschirmen gebremst zurück auf die Erde.Der Fehler trat hier außerdem zu einem recht glücklichen Zeitpunkt auf. Denn diesmal handelte es sich um einen umbemannten Flug. An Bord der New Shepard befanden sich statt prominenter Reisender, die mal einen kurzen Trip in den Weltraum unternehmen wollten, verschiedene wissenschaftliche Experimente. Aufgrund des Zwischenfalls werden in der nächsten Zeit aber erst einmal keine weiteren Flüge stattfinden. Stattdessen wird es Ermittlungsarbeiten geben, mit denen man dem Fehler, der zur Explosion des Launchers führte, genau auf den Grund geht.