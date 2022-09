Tarif-Knaller! 38 GB bei Vodafone inkl. Allnet-Flat für nur 12,99 Euro

Zum absoluten Bestpreis von nur 12,99 Euro pro Monat bietet Freenet einen Allnet-Flat-Tarif mit 38 GB Datenvolumen, 100 MBit/s und Hotspot-Flatrate im LTE-Netz von Vodafone an. Dabei ist der Mega-Deal mit 71 Prozent Rabatt nur für kurze Zeit erhältlich.

Freenet sorgt für den Bestpreis im Vodafone-Netz

Vodafone Green LTE 38 GB

38 GB LTE Datenvolumen (100 Mbit/s) im Vodafone-Netz

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Freenet Hotspot-Flatrate inklusive

Monatlich nur 12,99 Euro, ab dem 25. Monat 44,99 Euro

19,99 Euro Anschlussgebühr

Jetzt bei Freenet abschließen

38 GB Daten + Allnet-Flat für nur 12,99 Euro

Mittlerweile wird nicht mehr nur die wichtige Preisgrenze von einem Euro pro Gigabyte Datenvolumen häufig unterschritten, auch die 50-Cent-Hürde ist gefallen. Der neue Green LTE-Tarif von Freenet liegt bei nur noch 34 Cent pro Gigabyte und das im gut ausgebauten Vodafone-Netz. Dabei binden sich Interessenten für zwei Jahre und müssen zusätzlich einen Anschlusspreis von 19,99 Euro einplanen. Dafür ist ein flexibler Vertragsbeginn bis zum 30. September 2022 möglich und die Mitnahme der alten Rufnummer kostenlos.Vom einstigen Normalpreis in Höhe von 44,99 Euro über den bisherigen Angebotspreis von 24,99 Euro sinkt der "Mega-Deal" auf nahezu unschlagbare 12,99 Euro pro Monat . Neben den eingangs erwähnten 100 MBit/s im Download liegt die Upload-Geschwindigkeit bei maximal 25 MBit/s. Genug Speed also, um Filme, Serien, Musik und Podcasts abzuspielen, Mails zu checken und den nächsten TikTok-Tanz hochzuladen. Das Datenvolumen von 38 GB sollte dabei jeden Monat grundlegend ausreichen. Alternativ ist eine Freenet Hotspot-Flat für über 50 Millionen öffentlicher WLAN-Netze in 120 Ländern enthalten.Den vergünstigten Preis des Green LTE-Tarifs erhalten Interessenten für die ersten 24 Monate. Danach steigen die Kosten auf 44,99 Euro pro Monat. Zum Laufzeitende und auch darüber hinaus kann der Vertrag bei Bedarf mit einer Frist von nur einem Monat gekündigt werden. Selbst wenn man den Kündigungstermin verschlafen sollte, ist man dank gesetzlicher Regelungen nur für kurze Zeit an den teureren Grundpreis gebunden. Uns konnte das Angebot von Freenet in jedem Fall überzeugen, weshalb wir unsere Empfehlung aussprechen.