Tarif zum Bestpreis: 20 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für nur 10 Euro

Freenet zeigt sich einmal mehr mit einem tollen Schnäppchen-Tarif im Netz von Vodafone. Für monatlich nur 9,99 Euro erhaltet ihr eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s. Zudem entfällt der Anschlusspreis.

Freenet Vodafone Green LTE 20 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für nur 10 Euro

20 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

FLAT Telefonie & SMS inkl. EU-Roaming

VoLTE, WLAN-Calls & eSIM-Option

flexibler Vertragsbeginn möglich

Gut ausgebautes Vodafone-Netz

Monatlich nur 9,99 Euro , ab dem 25. Monat 31,99 Euro

, ab dem 25. Monat 31,99 Euro Anschlusspreis sparen mit SMS

Alles was man braucht

Zum Freenet Green LTE 20 GB-Tarif Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 10 Euro

Das ist ein Angebot, was sich auf jeden Fall sehen lassen kann: Unter dem Namen Green LTE wird aktuell ein Vodafone-Tarif mit 20 GB Datenvolumen für nur noch 10 Euro angeboten , was schon sehr nah am absoluten Tiefpreisniveau von so manchen Aktionstagen kratzt. Der Deal gilt allerdings nur für sehr kurze Zeit, der Vertragsbeginn ist aber flexibel wählbar.Zum deutlich reduzierten Preis von 9,99 Euro in den ersten 24 Monaten werden hier 20 GB Datenvolumen geboten. Um die Kosten zu senken, wird die Geschwindigkeit auf 50 Mbit/s beschränkt. Wer hier Sorge bekommt: YouTube gibt die benötigte Bandbreite für HD-Inhalte mit 5 Mbit/s an, Netflix empfiehlt sogar nur 3 MB. Bei Konferenz-Tools wie Zoom liegt die empfohlene Bandbreite für Videoanrufe mit Gruppen in einem ähnlichen Bereich.Erfolgreich Geld bei der nicht benötigten Bandbreite gespart? Beim Rest des Tarifes wird dann alles geboten, was Smartphone-Nutzer schätzen. Die Abrechnung von Telefonie und SMS erfolgt per Flatrate, Features wie EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Call sind an Bord. Praktisch ist auch die Möglichkeit, das Datum für den Vertragsbeginn flexibel zu wählen. Auf Wunsch gibt es für passende Smartphones bei der Bestellung auch eine eSIM.Freenet rundet das Angebot dann noch mit einem Extra ab: Den Anschlusspreis von 39,99 Euro kann man sich unkompliziert nach Abschluss wieder zurückerstatten lassen. Dafür schickt man einfach innerhalb von 30 Tagen mit dem genutzten Gerät eine SMS mit dem Inhalt "AP frei" (ohne Sonderzeichen) an die 8362. Wie immer gilt bei Vertragstarifen außerdem: Vertragsende zur rechtzeitigen Kündigung notieren.