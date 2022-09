Diese Woche neu: Alle Highlights von Netflix, Prime Video & Disney+

Mit mehr als 50 Neustarts wird das Programm von Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video in dieser Woche gut gefüllt. Zu den interessantesten Filmen und Serien der nächsten Tage gehören Thor: Love and Thunder, Cobra Kai, Blacklight und The Last Ship. Hier findet ihr alle Termine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 36

CoComelon: Staffel 6 ab 5. September

Bee and PuppyCat ab 6. September

Diorama ab 6. September

Sheng Wang: Sweet and Juicy ab 6. September

Rodrigo Marques: Feind des Niveaus ab 6. September

Der smarte Umgang mit Geld ab 6. September

Untold: The Race of the Century ab 6. September

Chef's Table: Pizza ab 7. September

Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers ab 7. September

The Anthrax Attacks ab 8. September

End of the Road ab 9. September

Sous emprise - Die Freiheit unter Wasser ab 9. September

Cobra Kai: Staffel 5 ab 9. September

Narco-Saints ab 9. September

Merlí. Sapere aude: Staffel 2 ab 9. September

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 36

Zeros And Ones ab 5. September

Creepshow (FreeVee) ab 05. September

Beautiful Creatures (FreeVee) ab 07. September

The Chronicles of Riddick: Dark Fury (FreeVee) ab 09. September

Blacklight ab 09. September

Flight / Risk ab 09. September

The Last Ship - Staffel 5 ab 9. September

Kleine Haie (FreeVee) ab 10. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 36

The Birth of Valerie Venus - Kurzfilm ab 7. September

Da Yie - Kurzfilm ab 7. September

The Devil's Harmony - Kurzfilm ab 7. September

Enjoy - Kurzfilm ab 7. September

Hard Way - Kurzfilm ab 7. September

Harbor - Kurzfilm ab 7. September

The Letter Room - Kurzfilm ab 7. September

Mumatar - Kurzfilm ab 7. September

Nimic - Kurzfilm ab 7. September

Patriot - Kurzfilm ab 7. September

Salam - Kurzfilm ab 7. September

We love Moses - Kurzfilm ab 7. September

Wren Boys - Kurzfilm ab 7. September

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller - Staffel 10 ab 7. September

DuckTales - Staffel 3 ab 7. September

Europa von oben - Staffel 3 ab 7. September

Thor: Love and Thunder ab 8. September

Pinocchio ab 8. September

Wedding Season ab 8. September

Cars on the Road ab 8. September

Growing Up - Staffel 1 ab 8. September

Tierra Incógnita - Staffel 1 ab 8. September

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory ab 8. September

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi ab 8. September

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth ab 8. September

Simpsons: Willkommen im Club - Kurzfilm ab 8. September

The Making of Thor: Love and Thunder ab 8. September

In der Woche vom 5. bis 11. September richten sich alle Blicke auf den Micky Maus-Konzern. Der Grund: Man feiert den Disney+ Day 2022. Abonnenten erhalten ab dem 8. September unter anderem Zugriff auf Filme wie Thor: Love and Thunder , Pinocchio und Cars (on the Road). Die Simpsons zeigen sich zudem in einem neuen Film und in Making-Of-Dokus kann man Obi-Wan Kenobi und Thor hinter die Kulissen begleiten. Darüber hinaus nimmt Disney+ mehr als 13 neue Kurzfilme und die dritte Staffel von DuckTales in sein Programm auf. Netflix startet in den nächsten Tagen mit der fünften Staffel von Cobra Kai, einer neuen Kollektion von Chef's Table (Pizza) und dem Roadtrip-Thriller End of the Road mit Queen Latifah und Ludacris. Amazon Prime Video zeigt hingegen unter anderem den Thriller Zeros and Ones mit Ethan Hawke, den Actionfilm Blacklight mit Liam Neeson und die fünfte Staffel von The Last Ship. Darüber hinaus lohnt sich jede Woche ein Blick in die neuen Folgen von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Freitags).