Perfekter Schulstart: Microsoft & Media Markt starten Surface-Rabatt

Microsoft feiert das Comeback seiner günstigen "Back to School"-Deals und senkt zusammen mit Media Markt die Preise für Surface-Laptops. Zudem sind viele Windows 11-Notebooks bekannter Marken, von Acer bis Samsung, heute stark reduziert. Wir zeigen euch die Angebote.

Das Beste aus der Surface-Welt zum fairen Preis

Günstige Notebooks von Acer, HP, Lenovo, Asus, Samsung und Co.

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

Microsoft

Langsam aber sicher lösen Notebooks und Tablets den klassischen Notizblock in Schulen ab. Spätestens an der Uni gehören die mobilen Geräte zu den essenziellen Arbeitsmitteln, die in keinem Rucksack fehlen sollten. Dass man für leistungsstarke, robuste und wertige Hardware nicht immer ein Vermögen ausgeben muss, zeigen Microsoft und seine Partner jetzt im Online-Shop von Media Markt. Auf einer großen Aktionsseite stellen die Redmonder ihre Surface-Highlights zum günstigen Preis dar.Vom reduzierten Surface Go 3 über eine große Auswahl an Surface-Laptops bis hin zum beliebten Surface Pro 8 und dem Surface Duo 2 Smartphone steht eine Vielzahl von Angeboten bereit. Acer, HP, Asus, Lenovo und Samsung zeigen sich zusätzlich mit preiswerten Multimedia-Notebooks und Zubehör.Zu den Highlights der "Back to School"-Aktion bei Media Markt gehört der Microsoft Surface Laptop Go 2 . Das 12,5-Zoll-Notebook setzt für 739 Euro auf einen Touchscreen und wird von einem Intel Core i5-Prozessor angetrieben. Hinzu kommen 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256-GB-SSD. Kostenlos dazu legt der Online-Shop die Microsoft 365 Family-Lizenz mit Word, Excel, Outlook, OneDrive und Co. Weiterhin bietet sich für Einsteiger das Surface Go 3 Tablet mit Intel Core i3-CPU und 128 GB SSD für reduzierte 620 Euro an. Der Clou: Ein optionales Tastatur-Cover verwandelt das Tablet in ein Notebook.Microsofts Premium-Klasse steht der Surface Laptop Studio vor, ein leistungsstarker Hybrid aus Notebook und Tablet, der mit 14,4 Zoll einiges zu bieten hat und gleichzeitig mobil genug für den schulischen Alltag bleibt. Inklusive Microsoft 365 Family werden für ihn statt 1699 Euro nur noch 1509 Euro fällig. Als Klassiker geht zudem der Surface Laptop 4 mit AMD Ryzen 5-Prozessor und 256 GB SSD für 1019 Euro an den Start, während das Surface Pro 8 Convertible mit Intel Core i5 von 1179 Euro auf 1049 Euro gesenkt wurde. Auch hierfür sollte man die optionale Tastatur nicht vergessen.Da Microsoft mit Windows 11 auf weiteren Notebooks vertreten ist, stellt Media Markt zusätzliche Marken-Laptops in den Mittelpunkt. Unter anderem erhält man für 799 Euro das Acer Aspire 5 (14 Zoll) mit Intel Core i7-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Nach dem Kauf erhält man ein Cashback in Höhe von 125 Euro zurück aufs Konto. Abseits davon zeigt sich das Asus VivoBook 15 . Der 15-Zöller ist für unter 600 Euro mit einem Intel Core i5, 8 GB RAM und einer 512-GB-SSD ausgestattet. Eine Nummer größer geht es hingegen mit dem HP 17-cn0335ng (17 Zoll) samt Intel Core i3 und 256 GB SSD für nur noch 499 Euro.