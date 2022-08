Ende des Cloud-Support: Microsoft verwirrt Office 2016 / 2019-Nutzer

Mit einer an Office 2016- und Office 2019-Nutzer herausgegebenen Warnung sorgen die Redmonder derzeit für Verwirrung. Die Verbindung zu Microsoft 365-Diensten soll nur noch bis Oktober 2023 gewährleistet werden. Nach großer Aufregung klärt man die Situation nun auf.

Microsoft 365-Support hängt einzig und allein am Support-Ende

Office 2021 - Support-Ende: 13. Oktober 2026

- Support-Ende: 13. Oktober 2026 Office 2019 - Support-Ende: 14. Oktober 2025

- Support-Ende: 14. Oktober 2025 Office 2016 - Support-Ende: 14. Oktober 2025

- Support-Ende: 14. Oktober 2025 Office 2013 - Support-Ende: 11. April 2023

LibreOffice Download - Quelloffene Office-Suite

Schritt für Schritt durch die Erklärung

Ist man auf Exchange, SharePoint Online und Co. angewiesen, allerdings nur im Besitz einer älteren Einzellizenz von Microsoft Office , könnte es im Herbst kritisch werden. Über die Support-Webseite kündigen die Redmonder an, dass die Verbindung von Microsoft 365-Diensten aus Office 2016 und Office 2019 nur noch bis Oktober 2023 unterstützt wird. Panik muss allerdings noch nicht verbreitet werden: Statt die Verbindung zu kappen, sorgt man für eine Schonfrist bis zum offiziellen Support-Ende. Dennoch verwirren die neuen Hinweise.Laut Microsoft wird man "keine aktiven Maßnahmen ergreifen", um die Verbindung zu Microsoft 365-Diensten zu verhindern. Vorausgesetzt wird lediglich, dass sich das jeweilige Office-Paket in einer aktuellen Version mit den Cloud-Diensten verbindet. Somit soll zum Beispiel auch Office 2013 mit Service Pack 1 weiterhin unterstützt werden. Allerdings warnt man vor Leistungs- oder Zuverlässigkeitsproblemen und baut somit Druck auf die Nutzer auf, um passiv zum Kauf einer neuen Office-Einzellizenz oder dem Cloud-Abo zu raten.Gegenüber ZDNet versucht Microsoft die Situation weiter aufzuklären: "Microsoft wird unterstützte und aktuelle Office-Clients nicht daran hindern, sich mit M365-Cloud-Diensten zu verbinden. Wie im April 2017 angekündigt und im Februar 2018 klargestellt, plant Microsoft jedoch, Office-Clients, die nicht länger vom Mainstream-Support abgedeckt werden, nicht mehr zu unterstützen, wenn sie sich mit Microsoft 365-Cloud-Diensten verbinden.""In der Praxis bedeutet das, dass wir bei der Aktualisierung von Exchange Online, SharePoint Online und anderen Microsoft 365-Diensten die Einschränkungen der älteren, nicht mehr unterstützten Office-Clients nicht mehr umgehen werden. Die Kunden werden nicht daran gehindert, eine Verbindung herzustellen, aber sie können möglicherweise nicht den vollen Nutzen aus neuen Investitionen in unsere Cloud-Dienste ziehen. Mit der Zeit könnten sie auf unerwartete Probleme stoßen", so das offizielle Statement aus Redmond. Microsoft bestätigt damit einmal mehr, dass nach Support-Ende der Office-Versionen auch der Zugang zu Microsoft 365-Diensten - wenn überhaupt - nur noch eingeschränkt möglich sein wird. Dabei sollten Nutzer die folgenden Stichtage beachten: