FritzBox-Labor-Update: AVM behebt Probleme bei Radarerkennung

AVM hat ein neues Update für die FritzBox 7530 AX herausgegeben. Es handelt sich um ein experimentelles Labor-Update, wobei derzeit Feinschliff angesagt ist - neue Funktionen werden dieses Mal mit dieser neuen Version nicht vorgestellt.

Fehlerbehebungen und mehr

Tipps für Beta-Tester

Verbesserungen ab FritzOS 7.39-98933 WLAN: Behoben:

160-MHz-Kanalbandbreite war nach Radarerkennung (DFS-Ereignis) nicht möglich

Verbesserung:

Berechnung der Radarwartezeit (DFS) auf Basis eines Frequenzbereiches mit einer Kanalbandbreite von 20 MHz



Stabilität angehoben

Mesh: Verbesserung:

Behandlung für die Darstellung von Verbindungen bei der Nutzung bestimmter Netzwerk-Switches

Telefonie: Behoben:

Eine Rufnummer konnte nicht aus der Anrufliste in das Telefonbuch und zu Rufsperren hinzugefügt werden

Heimnetz: Behoben:

Verschiedene Fehler im Ersteinrichtungsassisstenten

AVM hat im Labor-Programm nachgelegt und für die FritzBox 7530 AX jetzt ein Update herausgegeben, welches in der vergangenen Woche schon für andere Modelle erschienen war . Neuerungen gibt es nicht, es wurden vor allem Fehler verbessert und ein paar Optimierungen angefügt. Dennoch sind einige interessante Details dabei.Verbessert wurde unter anderem die Berechnung der Radarwartezeit (DFS) auf Basis eines Frequenzbereiches mit einer Kanalbandbreite von 20 MHz. Zudem hat AVM an einem Problem mit der Radarerkennung (DFS-Ereignis) gearbeitet und einen Fehler im Ersteinrichtungsassisstenten ausgemerzt. Wir haben die Release-Notes für dieses Update am Ende des Beitrags angefügt.Wer eine FritzBox 7530 AX verwendet, kann die neue Version ab sofort ausprobieren. Das Update bringt den Build 7.39-98933. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen.Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung. Wichtig zu bedenken ist, dass AVM keinen Support für die Beta-Updates geben kann. Das Ausprobieren erfolgt also auf eigene Gefahr.