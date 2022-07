Knaller-Deal: 20 GB Allnet Flat & Extras im Vodafone Netz für 9,99 Euro

20 GB bei einer guten 50 Mbit/s-Geschwindigkeit für 10 Euro : Von so einem Mobilfunk-Angebot hätte man bis vor Kurzem nur träumen können. Jetzt gibt es genau diesen Deal bei Klarmobil. Das Beste: Jetzt Abschließen und später nutzen ist hier kein Problem.

Dieser Tarif dürfte viele der aktuell genutzten Angebote schlagen

20 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie und SMS

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn

9,99€/Monat statt 29,99€

19,99€ Anschlusspreis

Jetzt schnell bei Klarmobil sichern

Modern und flexibel

Jetzt für 9,99€/Monat bei Klarmobil sichern

Es hat sich schon wirklich viel bewegt im Markt für Mobilfunktarife. Die Zeiten mit einstelligen Datenvolumen sind fast vorbei, am anderen Ende des Spektrums sind informierte Kunden nicht mehr bereit, für Maximalgeschwindigkeiten zu bezahlen, die nicht genutzt oder im Netz gar nicht bereitgestellt werden können. In dieser Hinsicht bietet Klarmobil jetzt einen sehr ausgewogenen Deal mit echtem Kampfpreis Wie in der Übersicht zu sehen, kann man hier 20 GB mit 50 Mbit/s versurfen - Volumen und Geschwindigkeit reichen für die allermeisten mobilen Anwendungen absolut aus. Das Angebot wird im Netz von Vodafone realisiert - hier hilft ein kurzer Netzcheck , ob die Abdeckung in der eigenen Umgebung auch passt. Eine Flat für Telefonie und SMS versteht sich natürlich von selbst. 10 Euro im Monat ist für dieses Paket ein sehr guter Preis.Dazu kommen dann auch noch die Annehmlichkeiten eines modernen Tarifs: Mit dem Angebot ist auch die Nutzung von VoLTE & WiFi-Call möglich, die SIM-Karte kann für die entsprechenden Geräte auch als eSIM genutzt werden. Wirklich praktisch ist der Tarif aber auch schon vor der eigentlichen Nutzung, denn der Vertragsbeginn kann flexibel bis zu 3 Monate in der Zukunft gewählt werden.Wie immer gilt auch hier: Die Kündigungsfrist beläuft sich auf einen Monat zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit, danach gilt wieder der nicht reduzierte Tarifpreis. Allerdings: Dank neuer Rechtslage ist die Kündigung auch danach jederzeit mit einer Frist von einem Monat möglich.