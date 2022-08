Knaller-Tarif: Allnet-Flat mit 30 GB im Vodafone-Netz für nur 13 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Freenet bietet ab sofort einen neuen Knaller-Tarif im Vodafone Netz an. Für nur 12,99 Euro erhaltet ihr eine Allnet-Flat samt 30 GB Datenvolumen bei einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Besonders praktisch: Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden.

Top-Preis: Hier kostet das Gigabyte deutlich unter 50 Cent

30 GB Datenvolumen (50 Mbit/s) im Vodafone-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Calls inklusive

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich (spätestens 30.09.)

12,99 Euro / Monat statt 41,99 Euro

9,99 Euro Anschlusspreis

Vertragslaufzeit: 24 Monate zum Sparpreis

Freenet-Vertrag startet flexibel

30 GB + Allnet-Flat bei Vodafone für 13 Euro

Im Sinne des Kunden ist es wirklich schön zu sehen, wie sich die deutsche Tariflandschaft entwickelt. Preise von unter 50 Cent pro GB sind bei Allnet-Tarifen mit Datenvolumen immer öfter anzutreffen - auch wenn viele Deutsche die Sparmöglichkeiten liegen lassen. Umso schöner, wenn es ein Angebot besonders leicht macht, zuzuschlagen: Die Aktion " Freenet 30 GB Vodafone für 12,99 Euro + 9,99 Euro Anschlusspreis" läuft nur bis einschließlich Montag, den 22. August 2022.Dreh- und Angelpunkt sind die 30 GB Surfvolumen, die im Netz von Vodafone mit bis zu 50 Mbit/s verbraucht werden können. Der deutsche Verbrauchsdurchschnitt liegt bei unter 5 GB, hier dürften also die allermeisten Nutzer ordentlich abgedeckt sein. Die Geschwindigkeit macht auch anspruchsvolle Anwendungen wie Video-Chats möglich, der Verzicht auf 5G und Spitzengeschwindigkeit senkt den Preis Der kleine Preis bedeutet aber nicht, dass am falschen Ende gespart wurde. Freenet integriert hier natürlich eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze, auch die Nutzung von VoLTE & WLAN Call sowie EU-Roaming ist inklusive. Damit auch moderne Smartphones abgedeckt sind, kann der Tarif auch mit eSIM genutzt werden.Was den Vertragsabschluss zusätzlich erleichtert: Freenet macht es möglich, bei Abschluss den Vertragsbeginn flexibel zu wählen. Bei der aktuellen Aktion gilt der 30. September 2022 als letztmöglicher Zeitpunkt für den Start. Wie immer sollte auch beachtet werden, dass der vergünstigte Preis nur für die ersten 24 Monate gilt, eine rechtzeitige Kündigung ist also empfohlen.