Nächster Beta-Test: Apple startet vierte iOS 16-Beta für Entwickler

Apple hat soeben die vierte Beta-Version für iOS 16 veröffentlicht. Die neue Version bringt Änderungen auch für deutsche Nutzer mit sich. Zunächst startet das Update aber nur für zum Testprogramm angemeldete Entwickler.

Nacktscanner startet

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Mit dem Startschuss zur vierten Beta-Runde im Rahmen des iOS 16 Developer-Tests hat Apple eine Vielzahl an Änderungen freigegeben. Viele Details dazu sind allerdings noch nicht durchgesickert. In den Release-Notes ist vor allem von Fehlerbehebungen die Rede.Laut Caschy hat Apple mit dem Update jetzt auch den sogenannten Nacktscanner für Fotos in der Nachrichten-App freigegeben. Dieser Scanner ist eine Jugendschutzfunktion und Teil der Familienfreigabe. Wer ihn ausprobieren möchte, muss den Scanner in den Einstellungen einmalig aktivieren. Apple schaltet die Option ab sofort für Nutzer der iOS 16-Beta in Deutschland und Frankreich frei. Wenn es zeitnah weitere Informationen zum Inhalt dieses Updates gibt, werden wir sie nachreichen.Der neue Build für Entwickler trägt die Nummer 20A5328h und ersetzt den Build 20A5312g. Updates für iPadOS 16 und tvOS sind ebenfalls in eine neue Runde eingestiegen. Da Apple vor rund 14 Tagen den ersten öffentlichen iOS-Beta-Build herausgegeben hat, den alle angemeldeten Nutzer ausprobieren können, dürfte Apple auch die Public Beta in Kürze aktualisieren.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von einem unterstützten Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone , iPad, Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät. Die vierte Beta-Version ist ab sofort für registrierte Entwickler als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar.Das Testen von Vorab-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen. iOS 16 wird im Herbst mit den weiteren Updates für iPadOS, macOS und watchOS starten. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, traditionell dürften die Aktualisierungen im September veröffentlicht werden. Apple hatte einen Ausblick auf die neuen Möglichkeiten und Funktionen von iOS 16 bei der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni gezeigt.