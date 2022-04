Ausblick: Drei Spiele-Hits, die im Sommer für die Switch erscheinen

Im Sommer 2022 erscheinen eine Reihe spannender Spiele für die Nintendo Switch, auf die sich Gamer schon jetzt freuen können. Dabei wird vor allem reichlich Action geboten - und sogar Nintendos Kult-Klempner kehrt wieder zurück. Eine Vorschau auf drei besonders spannende Titel.In Mario Strikers: Battle League begegnen sich Mario und Co. auf dem Fußballplatz - eine ernste Sportsimulation darf aber nicht erwartet werden, übertriebene Aktionen, Superkräfte und Power-Items sorgen in jeder Partie für reichlich Chaos. Anpfiff ist am 10. Juni 2022.Mit Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni eine direkte Fortsetzung zu Fire Emblem: Three Houses. Allerdings handelt es sich dieses Mal nicht um einen Strategie-Rollenspiel-Mix, sondern um ein Actionspiel. Splatoon 3 behält hingegen die Erfolgsformel seiner beiden Vorgänger bei. Die bunten Farbenschlachten gehen im Sommer weiter, das genaue Release-Datum hat Nintendo aber noch nicht verraten.