Neuer Aldi-PC von HP: So gut ist der Gaming-Desktop für 1499 Euro

Mit dem HP Victus TG02 verkaufen die Discounter Aldi Nord und Süd ab dem 14. Juli einen neuen Gaming-PC, der nicht, wie so oft, aus dem Hause Medion stammt. Hewlett-Packards Desktop setzt für 1499 Euro auf einen Intel Core i7 (12. Gen.) und die Nvidia GeForce RTX 3060 Ti.

Solide Ausstattung für den Gaming-Einstieg

Aldi / HP

Im beinahe zweiwöchentlichen Rhythmus versorgt Aldi seine Kunden derzeit mit diversen Gaming-PCs und -Laptops. Die weiterhin hohe Nachfrage im Bereich der Komplett-PCs und sinkende Preise sorgen dabei stets für einen schnellen Ausverkauf. Doch kann auch das neue HP-Angebot im Online-Shop des Lebensmittelhändlers gegen die sonst üblichen Gaming-Deals von Medion mithalten?Hinter der teils kryptischen Bezeichnung "Victus by HP 15L TG02-0500ng" steht ein klassischer Midi-Tower von Hewlett-Packard, in dem ein Intel Core i7-12700F mit 12 Rechenkernen und einer Taktrate von bis zu 4,9 GHz nebst 32 GB RAM, 1 TB NVMe-SSD, 1 TB SATA-HDD und der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (LHR) mit 8 GB GDDR6-Videospeicher verbaut wird. Zu den weiteren Eckdaten zählen WLAN-ac, Bluetooth 5, Gigabit-LAN und insgesamt neun USB-Anschlüsse verteilt über die Front und Rückseite des PCs.Dabei ist zu erwähnen, dass ab Werk nur DDR4-3200-RAM verbaut wird und das HP-eigene Reno2-Mainboard trotz Intel H670-Chipsatz scheinbar auch nur diesen auf seinen beiden RAM-Slots unterstützt. Ob ein Upgrade auf DDR5-Arbeitsspeicher möglich ist, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht klären. Weiterhin geht aus dem Datenblatt des HP Victus TG02 hervor, dass ein 500-Watt-Netzteil (80 Plus Bronze) verbaut wird, was bei eventuellen Grafikkarten-Upgrades zu beachten ist.Geben wir die Eckdaten des neuen Aldi-PCs in unseren Preisvergleich ein, finden wir zwei vergleichbare Modelle - beide von HP. Eine identische Konfiguration - sogar mit einer 2-TB-Festplatte - wird als HP Victus TG02-0211ng bei Otto bereits für 1379 Euro angeboten, 120 Euro unter dem Aldi-Preis. Ohne die Marke Victus, dafür unter dem Namen Pavilion, liegt der Gaming-PC bei Alternate hingegen bei 1599 Euro.Vergleichbare Systeme von Acer, Dell, Lenovo und Co. sind deutlich teurer. Dabei zeichnet sich allerdings auch der Trend ab, dass Core i7-Prozessoren dieser Art vermehrt in Verbindung mit Nvidias RTX 3070, RTX 3070 Ti oder stärkeren Grafikkarten konfiguriert werden. Unterm Strich ist also das Preis-Leistungs-Verhältnis von Aldi angemessen, die Upgrade-Möglichkeiten allerdings begrenzt.