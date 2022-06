Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im Juli 2022

Der Streaming-Dienst Disney+ kündigt seine Neustarts für den Juli an. Im Verlauf des Monats werden mehr als 80 Filme und Serien veröffentlicht. Als Highlights gelten Bob's Burgers, The Princess, American Horror Story und Asterix. Alle Termine findet man in diesem Überblick.

The Princess: Offizieller Trailer zum neuen Actionfilm auf Disney+

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Juli 2022

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness ab 1. Juli

Ein wunderbarer Sommer mit Micky Maus ab 8. Juli

Haiangriff: Die Paige-Winter-Story ab 8. Juli

Der größte Bullenhai der Welt? ab 8. Juli

Im Angesicht des Sturms - Staffel 1 ab 13. Juli

Haie auf Angriff - Staffel 7 ab 13. Juli

Das tödliche Reich der Schlangen - Staffel 1 ab 13. Juli

Hai vs. Krokodil ab 15. Juli

Haie - Vereint in der Jagd? ab 15. Juli

Zombies 3 ab 15. Juli

It Was Always Me - Staffel 1 ab 20. Juli

Genauso... aber anders - Staffel 1 ab 20. Juli

Marvel's Runaways - Staffel 3 ab 20. Juli

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund - Staffel 1 ab 20. Juli

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer - Staffel 3 ab 20. Juli

IMPACT mit Gal Gadot - Staffel 1 ab 20. Juli

Der unglaubliche Dr. Pol - Staffel 14 ab 20. Juli

Fix it! - Reparaturen am Limit - Staffel 1 ab 20. Juli

Hai-Alarm im Paradies ab 22. Juli

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 3 ab 27. Juli

Light & Magic - Staffel 1 ab 27. Juli

Car S.O.S. - Staffel 8 & 9 ab 27. Juli

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze - Staffel 2 ab 27. Juli

T.O.T.S. - Staffel 2 ab 27. Juli

Bob Ballard: Das Leben eines Entdeckers ab 29. Juli

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Juli 2022

Bibi Blocksberg ab 1. Juli

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen ab 1. Juli

Copykill ab 1. Juli

Down with Love - Zum Teufel mit der Liebe! ab 1. Juli

Tigerland ab 1. Juli

Captive Audience: A Real American Horror Story - Staffel 1 ab 6. Juli

Gelobtes Land - Staffel 1 ab 6. Juli

American Horror Story: Murder House - Staffel 1 ab 6. Juli

American Horror Story: Asylum - Staffel 2 ab 6. Juli

American Horror Story: Coven - Staffel 3 ab 6. Juli

American Horror Story: Freak Show - Staffel 4 ab 6. Juli

American Horror Story: Hotel - Staffel 5 ab 6. Juli

American Horror Story: Roanoke - Staffel 6 ab 6. Juli

American Horror Story: Cult - Staffel 7 ab 6. Juli

American Horror Story: Apocalypse - Staffel 8 ab 6. Juli

American Horror Story: 1984 - Staffel 9 ab 6. Juli

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits - Staffel 1-5 ab 6. Juli

Heidi - Staffel 1 & 2 ab 6. Juli

Die Biene Maya - Staffel 1 & 2 ab 6. Juli

Mia and Me - Abenteuer in Centopia - Staffel 1-3 ab 6. Juli

Nils Holgersson - Staffel 1 ab 6. Juli

Wickie und die starken Männer - Staffel 1 ab 6. Juli

Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! ab 8. Juli

Sommersby ab 8. Juli

Stay ab 8. Juli

Bob's Burgers - Der Film ab 13. Juli

Atlanta Medical - Staffel 5 ab 13. Juli

Kiss Sixth Sense ab 13. Juli

Asterix und Obelix gegen Caesar ab 15. Juli

Asterix bei den Briten ab 15. Juli

Asterix - Sieg über Cäsar ab 15. Juli

Asterix - Operation Hinkelstein ab 15. Juli

Asterix in Amerika ab 15. Juli

Teuflisch ab 15. Juli

Made in America ab 15. Juli

The Sunchaser ab 15. Juli

City of Angels | City of Death - Staffel 1 ab 20. Juli

Wild Crime - Staffel 1 ab 20. Juli

Breeders - Staffel 2 ab 20. Juli

The Darkest Minds - Die Überlebenden ab 22. Juli

Goodbye Christopher Robin ab 22. Juli

Isle of Dogs - Ataris Reise ab 22. Juli

The Princess ab 22. Juli

Love, Simon ab 22. Juli

Super Troopers 2 ab 22. Juli

Santa Evita - Staffel 1 ab 26. Juli

Abbott Elementary - Staffel 1 ab 27. Juli

Black-ish - Staffel 7 ab 27. Juli

Bless the Harts - Staffel 2 ab 27. Juli

Mr Inbetween - Staffel 3 ab 27. Juli

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann ab 29. Juli

Johnny English - Jetzt erst recht! ab 29. Juli

Mr. Bean macht Ferien ab 29. Juli

Eine zauberhafte Nanny ab 29. Juli

Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer ab 29. Juli

Plan B ab 29. Juli

Nachdem der Micky Maus-Konzern im Juni vor allem mit den Premieren von Ms. Marvel und How I Met Your Father überzeugen konnte, versorgt man in den nächsten Wochen bekannte, aber deutlich weniger gehypte Franchises mit Nachschub. Exklusiv sehen Disney+-Abonnenten unter anderem den neuen Bob's Burgers-Film, die fünfte Staffel von Atlanta Medical, einen Micky Maus-Rückblick und die dritte Staffel der High School Musical-Serie.Darüber hinaus startet am 13. Juli die Actionkomödie The Princess mit Joey King (u.a. The Kissing Booth), Dominic Cooper (u.a. Preacher) und Olga Kurylenko (u.a. Black Widow, James Bond). Außerdem nimmt Disney+ insgesamt neun Staffeln von American Horror Story und diverse Asterix-Filme in sein Programm auf. Marvel-Fans versorgt man zudem mit einem Making-Of von Doctor Strange in the Multiverse of Madness und der dritten Staffel der bereits älteren Serie Marvel's Runaways.