Erste Apple Store-Belegschaft tritt in Gewerkschaft ein

Ein Apple Store in Maryland schreibt nun Konzern-Geschichte - denn die dortige Belegschaft hat für eine offizielle gewerkschaftliche Organisation gestimmt. Nachdem Apple jahrelang solche Bemühungen behindert hat, dürfte das nur der Anfang sein.

Wichtigste Forderung: Mitbestimmung

Entwicklung nicht positiv?

Das meldet das Nachrichtenmagazin CNBC . Demnach stimmten die Mitarbeiter des Apple Store in Towson im US-Bundesstaat Maryland mit 65 Ja- und 33 Nein-Stmmen für einen Beitritt zur Machinists Union. Diese Gewerkschaft hat mehr als 600.000 Mitglieder.110 Mitarbeiter des Stores in Towson waren stimmberechtigt. Die Mitarbeiter hoffen, dass der neue Schritt Apple dazu bewegen wird, bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu bieten. Sie fordern unter anderem Mitbestimmung bei Stundenlohn, Arbeitszeiten und Sicherheitsmaßnahmen.Wie CNBC berichtet, muss das National Labor Relations Board die Stimmen jetzt erst einmal überprüfen, bevor Apple Verhandlungen mit der Gewerkschaft aufnehmen kann - so will es das offizielle Prozedere bei einem Gewerkschaftseintritt.Die Mitarbeiter des Apple Store in Maryland haben mit ihrer Entscheidung Geschichte geschrieben, indem sie für eine offizielle gewerkschaftliche Organisierung gestimmt haben. Sie sind damit der erste Apple-Einzelhandelsstandort in den USA, der dies getan hat.In einem Video, das im Mai veröffentlicht wurde, hatte Deirdre O'Brien, Leiterin der Personalabteilung Einzelhandel bei Apple, bekräftigt, dass die Mitarbeiter das Recht haben, einer Gewerkschaft beizutreten oder das zu lassen, ganz wie sie möchten. Die Personal-Verantwortlichen im Konzern sehen die Entwicklung dabei nicht positiv. "Wir haben eine Beziehung, die auf einem offenen, kollaborativen und direkten Engagement beruht, was sich meiner Meinung nach grundlegend ändern könnte, wenn eine Filiale im Rahmen eines Tarifvertrags von einer Gewerkschaft vertreten wird", erklärte O'Brien.