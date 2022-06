Kosmisches Funkfeuer: Mysteriöser Fast Radio Burst wirft Fragen auf

Astronomen sind dem Ursprung eines bisher noch ziemlich mysteriösen kosmischen Objektes auf der Spur: Aus unerklärlichem Anlass funkt eine Quelle in 3 Milliarden Lichtjahren Entfernung heftige Radiosignale durch das Universum.

Mehr Fragen als Antworten

Solche Energieausbrüche - so genannte Fast Radio Bursts (FRBs) - wurden bereits öfters registriert. Normalerweise handelt es sich aber um einmalige heftige Ausschläge in den Daten der Radioteleskope. Es gibt aber auch einige Quellen, die mehrfach wiederkehrende Signale produzierten und dann verstummten. Im Jahr 2016 entdeckte man allerdings mit FRB 121102 ein Objekt, das einige Wiederholungen hervorbrachte, dann längere Zeit ruhig war und einige Monate später immer erneut aktiv wurde.Seit dem 20. Mai 2019 liegt das Interesse der Astronomen aber auf FRB 190520 . Diese Quelle heftiger Ausschläge im Radiobereich wurde erstmals mit dem chinesischen 500-Meter-Radioteleskop FAST entdeckt. Es ist der einzige FRB, der seit seiner Entdeckung ununterbrochen funkt. Im Jahr 2020 gelang es Astronomen die genaue Position der Quelle mit dem Very Large Array (VLA) in den USA einzugrenzen. Anschließend richtete man das für sichtbares Licht ausgelegte Subaru-Teleskop auf Hawaii auf diesen Punkt und konnte so erkennen, dass die Radiostrahlung aus dem Randbereich einer Zwerggalaxie in drei Milliarden Lichtjahren Entfernung stammt.Man hofft nun darauf, auch mehr über den Ursprung des Signals selbst zu erfahren. Denn es gibt zwar verschiedene Vermutungen, aber noch keine konkreten Belege, was die enormen Ausbrüche von Radiostrahlung auslösen kann. Im Verdacht steht natürlich ein Schwarzes Loch. Dieses könnte entweder durch das Zusammenspiel mit einem zweiten Objekt dieser Klasse oder beim Verschlingen eines großen Sterns die nötigen Energien verursachen, die für solch starke Impulse über riesige Distanzen notwendig wären.Erst einmal hat die Entdeckung von FRB 190520 mehr neue Fragen als Antworten gebracht. Insbesondere dahingehend, dass man inzwischen eher davon ausgehen muss, dass es verschiedene Ursachen für solche Energieentladungen gibt. Wenn man nun also das Rätsel hinter dem Dauerstrahler lösen kann, wäre noch immer unklar, was hinter den anderen FRBs steckt.